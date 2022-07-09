"Kurban etleri ızgara ya da haşlama olarak tüketilmeli" - Son Dakika
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"Kurban etleri ızgara ya da haşlama olarak tüketilmeli"

09.07.2022 13:54

Memorial Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Betül Merd, Kurban Bayramı'nda etlerin haşlama ya da ızgara yapılarak tüketilmesinin daha sağlıklı olacağını söyledi.

Memorial Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Betül Merd, Kurban Bayramı'nda etlerin haşlama ya da ızgara yapılarak tüketilmesinin daha sağlıklı olacağını söyledi.

Kurban etlerinin yeterli soğuklukta 3-4 ay bekletilebileceğini söyleyen Diyetisyen Betül Merd, "Bayramda öncelikle şekerli tatlı tüketimine dikkat edilmesi lazım. En çok kaçırılan gruplar arasında tatlı çeşitleri oluyor. Et tüketimine gelecek olursak da vatandaşlarımız eti dinlendirsinler. Et direkt kesimden hemen sonra kavurma yapılıyor. Bu da etin daha dinlenmeden tüketildiği için sindirim sorunlarına yol açıyor. Eti mutlaka 24 saat dolapta dinlendirelim. Ondan sonrasında küçük parçalar halinde tüketeceğimiz miktarlarda dolabımıza kaldırmaya çalışalım. Etler eksi 2 derecede birkaç hafta saklanabilir ama eksi 18 derecede 3-4 ay boyunca muhafaza edilebiliyor. Etler dondurucudan çıkarıldığında, çözülen et tekrardan dolaba konulup tüketilmemeli. Et pişirilmesinde de haşlama ve ızgara tavsiye ediliyor ama mangal tüketimi olmamasına dikkat edilmeli. Çünkü kanserojen etki oluşturmuş oluyoruz. Haşlama ya da ızgara şeklinde tüketilebilir" dedi.

Betül Merd, et tüketirken çeşitlilik oluşturmak için yanında diğer besin gruplarının da olması gerektiğini sözlerine ekleyerek, "Kırmızı et iyi kalitede hayvansal protein içeriyor. İçerisinde B1, B6 ve B12 vitaminleri vardır. Demir yönünden zengindir. Kolesterol açısından da yağlı etlerin doymuş yağ oranı çok yüksektir. Kolesterolü yükseltebilir. O yüzden tüketmemiz gereken miktarları aşmamaya çalışmalıyız. Bayramlarda yeterli ve uygun miktarda et tüketirken çeşitlilik oluşturmak için diğer besin grupları olan süt grubu, ekmek grubu, sebze ve meyve grubu ile aynı öğünde birlikte tüketmeye özen gösterilmeli" ifadelerini kullandı.

(Eren Kan/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık 'Kurban etleri ızgara ya da haşlama olarak tüketilmeli' - Son Dakika

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