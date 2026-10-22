Diyetisyen Çelik, yorgunluğa karşı su ve E ile B vitamini içeren besinleri önerdi - Son Dakika
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Diyetisyen Çelik, yorgunluğa karşı su ve E ile B vitamini içeren besinleri önerdi

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Diyetisyen Çelik, yorgunluğa karşı su ve E ile B vitamini içeren besinleri önerdi
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Diyetisyen Merve Çelik, sonbahardan kışa geçişte yorgunluk ve halsizliğe karşı beslenme önerdi. Çelik, besinlerden önce su içilmesini, E ve B vitamini içeren yiyeceklerin tüketilmesini; bunların vücut direncini artırıp savunmayı güçlendireceğini belirtti.

Hava sıcaklıklarının azaldığı ve sonbahardan kışa geçişin yaşandığı bugünlerde uzmanlar, yorgunluk ve halsizlik gibi kronik rahatsızlıklara karşı uyardı. Bu gibi rahatsızlıkları kolay atlatmanın bazı tüyoları olduğunu belirten Diyetisyen Merve Çelik, sağlıklı beslenmenin en önemli savunma silahı olduğunu söyledi.

Sonbahar mevsimini sağlıklı geçirebilmek için beslenmenin iyi düzenlenmesi gerektiğini aktaran Dyt. Çelik, sonbahardan kış mevsimine geçiş nedeniyle vücudun direncinin arttırılması gerektiğini belirtti. Besinlerden önce su tüketilmesi gerektiğini ifade eden Dyt. Çelik, "Bu dönemde vücudun direnci arttırılmalıdır. Direncin artması ile birlikte savunma mekanizması güçlenecek, yorgunluk ve halsizlikten korunmak için tedbir alınacaktır. Bunun için besinlerden önce en önemlisi su tüketimidir. Su, yiyecek olmaktan ziyade gün boyu bizi zinde tutabilecek, en ekonomik besin araçlarından bir tanesi. Yorgunluk yaşanması durumu oluşursa bu durumun sebepleri arasında susuzluk sayılabilir. Unutulmamalıdır ki, hiçbir fiziksel aktivite yapılmasa dahi terleme yolu ile vücut su kaybeder. Bu yüzden su tüketimini sıcaklıklar azalsa bile ihmal edilmemelidir" diye konuştu.

"Et ve süt ürünleri B vitamini içeren yiyeceklerdir"

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önemli bir süreç olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Merve Çelik, "Güne iyi bir kahvaltı ile başlayarak vücudun savunma mekanizmasını güçlendiren yiyecekler seçilmelidir. Özellikle E vitamininin bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunmaktadır. Soğuk algınlığında vücut direncini arttırmakta ve A vitamininin okside olmasını engellemektedir. Yeşil yapraklı sebzeler, fındık, ceviz ve yağlı tohumlar E vitamini içeriği bakımından zengin yiyeceklerdir. Bağışıklığı güçlendiren besinlere örnek olarak brokoli, somon-sardalye gibi yağlı balıklar, portakal, yeşil çay, yumurta, bal kabağı, taze kırmızıbiber, ıspanak, domates ve yoğurt sayılabilir. Bu besinlerden bir kısmı antioksidan içeriği ile bir kısmı ise protein ve vitamin yönünden zenginliği ile vücuda direnç kazandıracak ve aynı zamanda metabolizma hızını düzenleyerek aşırı kilo alımının önüne geçilebilecektir. B vitamini içeren yiyeceklere de beslenme düzeninde yer vermek gerekmektedir. Tam tahıllı ekmek, baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler, et ve süt ürünleri B vitamini içeren yiyeceklerdir" şeklinde konuştu.

"Sebze ve meyveler temel karbonhidrat kaynakları olarak sayılabilir"

Halsizliği gidermek için protein ve karbonhidrat içeren gıdaların tüketiminin önemli olduğunu belirten Dyt. Çelik, "Protein, kas yapısı için enerji tedarik eder. Protein kaslar için gereken enerjinin ana kaynağıdır. Beyinde dopaminin üretimini arttıran bir amino asittir bu nedenle motivasyon ve zindelik sağlar. Geniş bir aminoasit kaynağı olan protein grubu yiyecekler arasında et ve yumurta grubu sayılır. Kolesterolü yüksek olan kişiler derisiz tavuk eti, fasulye, nohut gibi protein içeren daha hafif yiyecekleri tüketilebilir. Yoğurdun sindirim sistemi için yararlı olan probiyotik bakterileri içermesinin yanında yüksek protein içeriği hem bağışıklık sistemini güçlendirir, hem de kronik yorgunluğun azaltılmasında yardımcı olur. Vücudun birincil enerji kaynağı karbonhidrat içeren gıdaları unutmamak gerekli. Tabii karbonhidrat içeren gıdalar kilo alımına neden olmadan dengeli alınmalıdır. Nişastalı gıdalar, kepekli tahıllar, sebze ve meyveler temel karbonhidrat kaynakları olarak sayılabilir" dedi.

Kaynak: İHA
Merve ÇelikDiyetisyenSağlıkYaşamSon Dakika

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