Diyetisyen Uç, "Günde ortalama 3 litre su tüketilmelidir" - Son Dakika
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Diyetisyen Uç, "Günde ortalama 3 litre su tüketilmelidir"

06.06.2022 10:55

Diyetisyen Uç, "Günde ortalama 3 litre su tüketilmelidir"ELAZIĞ Yaz mevsiminde sıcakların başlamasıyla vücudun su ihtiyacının daha çok artığını belirten Diyetisyen Gülben Uç, "Artan sıcaklarla beraber vücuttan sıvı atılımınız da artığı için günde ortalama 3 litre su tüketilmelidir.

Diyetisyen Uç, "Günde ortalama 3 litre su tüketilmelidir"

ELAZIĞ Yaz mevsiminde sıcakların başlamasıyla vücudun su ihtiyacının daha çok artığını belirten Diyetisyen Gülben Uç, "Artan sıcaklarla beraber vücuttan sıvı atılımınız da artığı için günde ortalama 3 litre su tüketilmelidir. Diğer soğuk içeceklerin tüketimine de dikkat edilmelidir. Kalorisi yüksek asitli şekerli içeceklerin yerine ev yapımı soğuk içecekler, meyve suları ve limonatalar tüketilebilir" dedi.

6 Haziran Diyetisyenler Günü'nü kutlayan Elazığ Mediline Hastanesi Diyetisyeni Gülben Uç, sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.

Diyetisyen Gülben Uç, "Kendi günümü ve tüm meslektaşlarımın gününü kutluyorum. Yazın dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi su tüketimidir. Artan sıcaklarla beraber vücuttan sıvı atılımınız artığı için günde ortalama 3 litre su tüketilmelidir. Diğer soğuk içeceklerin tüketimine de dikkat edilmelidir. Kalorisi yüksek asitli şekerli içeceklerin yerine ev yapımı soğuk içecekler meyve suları limonatalar tüketilebilir. Yazın en çok görülen bir diğer problem ise öğün atlamaktır. Çok sıcaklarda iştah kapalılığıyla beraber öğün atlanması durumunda kan şekeri dengesizliği oluşur. Sonrasında ise kalorili besinlere yönelim artar. Bu durumda güne yulaflı smoothie veya süt-meyve ikilisiyle başlayabiliriz. Öğlen ve akşam da fresh salatalar tercih edebiliriz. Ancak bunlara bitkisel veya hayvansal protein kaynakları da eklenmelidir. Örneğin az yağlı peynir, ton balığı, haşlanmış nohut eklenerek salatalarımızı zenginleştirebiliriz" diye konuştu.

"Günde maksimum 2 -3 porsiyon meyve tüketilebilir"

Bu dönemde balık tüketemeyenler için zengin omega-3 kaynağı olan semizotu tüketilebileceğini vurgulayan Diyetisyen Uç, "Bunu salatalarımıza ekleyebiliriz. Yaz meyvelerini tüketirken de dikkat edilmelidir. Bunun da fazlasının yağ olarak depolandığı unutulmamalıdır. Günde maksimum 2 -3 porsiyon meyve tüketilebilir. Bir diğer önemli konuda sıcaklarla beraber gelen hareket kısıtlılığımız. Bu durumda da akşam yemekten sonra 30- 40 dakikalık yürüyüşlerle aktiflik sağlanabilir" şeklinde konuştu.

Diyetisyen Uç, Günde ortalama 3 litre su tüketilmelidir
Diyetisyen Uç, Günde ortalama 3 litre su tüketilmelidir
Diyetisyen Uç, Günde ortalama 3 litre su tüketilmelidir
Diyetisyen Uç, Günde ortalama 3 litre su tüketilmelidir

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Diyetisyen, Elazığ, su, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Diyetisyen Uç, 'Günde ortalama 3 litre su tüketilmelidir' - Son Dakika

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