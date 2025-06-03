Diyetisyen Uyarıyor: Aşırı Tüketim Sindirim Sorunları Doğurabilir - Son Dakika
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Sağlık

Diyetisyen Uyarıyor: Aşırı Tüketim Sindirim Sorunları Doğurabilir

03.06.2025 16:07
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Diyetisyen Selva Oturakçıiboğil, Kurban Bayramı'nda aşırı gıda tüketiminin sindirim sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Diyetisyen Selva Oturakçıiboğil: "Aşırı gıda tüketimi sindirim sorunlarına yol açabilir"

ADANA - Özel Medline Adana Hastanesi Diyetisyen Selva Oturakçıiboğil, Kurban Bayramı'nda et tüketiminin arttığına dikkat çekerek, kurban etinin en az 24 saat dinlendirilmeden tüketilmemesi gerektiğini söyledi. Bayram süresince aşırı gıda tüketiminin sindirim sorunlarına yol açabileceğini belirten Oturakçıiboğil, sağlıklı beslenme ve egzersizin önemine vurgu yaptı.

"Bayram sabahına hafif bir kahvaltıyla başlamalıyız" diyen Oturakçıiboğil, "Yumurta, domates, salatalık, yeşillik ve bol lif içeren bir kahvaltı tercih edilmeli. Yağlı etlerden kaçınmalı, etlerdeki görünür yağlar ayrılmalı ve mümkünse yeni kesilmiş et değil, dinlendirilmiş et tüketilmeli" dedi.

Kurban etiyle birlikte mutlaka salata ve sebze tüketilmesi gerektiğini ifade eden Oturakçıiboğil, sebze ve su tüketiminin sindirimi kolaylaştıracağını belirtti. "Etin yanında bol sebze ve yeterli su tüketimi, şişkinlik ve hazımsızlık gibi rahatsızlıkların önüne geçebilir. Etin en az 24 saat dinlendirilmesi şart. Dinlenmeden tüketilen et, sindirim sorunlarına yol açabilir" şeklinde konuştu.

Öğünlerden sonra yapılacak 20 dakikalık yürüyüşlerin veya rezene, zencefil, papatya çayı gibi bitki çaylarının sindirime destek olacağını belirten Oturakçıiboğil, tatlı tercihlerine de dikkat çekti. "Şerbetli ve ağır tatlılar yerine sütlü ya da meyveli tatlılara yönelmeliyiz. Ayrıca her öğünde tatlı tüketmek yerine, günde bir kez tatlı tüketmek, aşırı kalori alımının da önüne geçecektir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Diyetisyen Uyarıyor: Aşırı Tüketim Sindirim Sorunları Doğurabilir - Son Dakika

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