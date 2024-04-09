Sağlık

Diyetisyenden beslenme uyarısı: "Reddetmeyi ya da yarım porsiyon şeklinde yemeyi bilmeliyiz"

ANKARA - Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyetisyen Ezelnur Kılıç, bayram boyunca tüketilebilecek miktardan fazlasını tüketmenin sağlık sorunlarına neden olabileceğini dile getirerek, "Reddetmeyi ya da yarım porsiyon şeklinde yemeyi bilmeliyiz" dedi.

Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyetisyen Ezelnur Kılıç, Ramazan ayının bitmesinin ardından yeme alışkanlıklarından dolayı oluşabilecek sağlık sorunlarını yaşamamak için uygulanabilecek beslenme süreci hakkında önemli bilgiler verdi.

"Bayram sabahı güne mutlaka kahvaltıyla başlamamız gerekiyor"

Kılıç, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı ile 1 aylık beslenme düzeninin değişeceğine dikkati çekerek, "Öncelikle bayram sabahı güne mutlaka kahvaltıyla başlamamız gerekiyor. Bu süreç, gün boyu karbonhidrata fazla miktarda maruz kalmamızdan dolayı reddedebilme şansı doğuracak çünkü tokluk hissedeceğiz, canımız fazla istemeyecek. Bunun sonunda da karbonhidrat alımımızı minimuma indirmiş olacağız" dedi.

"Reddetmeyi ya da yarım porsiyon şeklinde yemeyi bilmeliyiz"

Porsiyon miktarının mutlaka azaltılması gerektiğini ifade eden Kılıç, "Birçok yere misafirliğe gideceğiz ve oralarda bize sürekli şerbetli tatlı, gazlı içecekler ve meyve suyu gibi kalori içeriği zengin içecekler ve yiyecekler servis edilecek. Yiyebileceğimiz miktardan fazlasını ev sahibini kırmamak adına tüketmeye çalışmak sağlık sorunlarının oluşmasına neden olacak. Reddetmeyi ya da yarım porsiyon şeklinde yemeyi bilmeliyiz. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar veya dondurma tercih edilebilir. Meyve suyu ve gazlı içecek yerine ayran, su ya da sade soda tercih edilebilir ve bu sayede biz enerji alımımızı minimum seviyeye indirebiliriz" açıklamasında bulundu.

Az su tüketiminin metabolizma yavaşlamasına sebep olduğunu belirten Kılıç, metabolizmanın hızlanması için su tüketiminin günde 2 litreye sabitlenmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

"Hareketli aktiviteyi artırmalıyız"

Hareketli aktivitenin mümkün olduğunca artması gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Kısa mesafede olan yerlere araç kullanmadan gidersek, merdiven yerine asansörü tercih edersek; bayram süresince fazla miktarda alacağımız kaloriyi en azından bir nebze de olsa yakmış oluruz" diye konuştu.

Öte yandan Kılıç, metabolizma hızının Ramazan ayı dolayısıyla yavaşladığına vurgu yaparak, çok fazla gıda tüketiminin başta sindirim sistemi rahatsızlıkları olmak üzere halsizlik, yorgunluk, diyabet ve tansiyon gibi kronik hastalıkların artmasına sebep olduğunu kaydetti.