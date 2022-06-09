Doç. Dr. Balıbey: "Sınava bilgi olarak iyi hazırlanmak ve zamanı yönetmeyi öğrenmek gerekiyor" - Son Dakika
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Doç. Dr. Balıbey: "Sınava bilgi olarak iyi hazırlanmak ve zamanı yönetmeyi öğrenmek gerekiyor"

09.06.2022 10:30

Doç. Dr. Balıbey: "Sınava bilgi olarak iyi hazırlanmak ve zamanı yönetmeyi öğrenmek gerekiyor" Üniversite sınavına girecek olan gençlerin bir miktar heyecan ve stres yapmalarının normal olduğunu aktaran Elazığ Mediline Hastanesi psikiyatri uzmanı Doç. Dr.

Doç. Dr. Balıbey: "Sınava bilgi olarak iyi hazırlanmak ve zamanı yönetmeyi öğrenmek gerekiyor"

ELAZIĞ - Üniversite sınavına girecek olan gençlerin bir miktar heyecan ve stres yapmalarının normal olduğunu aktaran Elazığ Mediline Hastanesi psikiyatri uzmanı Doç. Dr. Hakan Balıbey, "Öncelikle sınava bilgi olarak iyi hazırlanmak gerekiyor. ÖSYM sınavları için son demler. İyi hazırlanmak kişiyi rahatlatır. Bol deneme çözüp zamanı ayarlamayı öğrenmeleri gerekiyor" dedi.

Sınava girecek öğrencilere yönelik önemli uyarı ve önerilerde bulunan Elazığ Mediline Hastanesi psikiyatri uzmanı Doç. Dr. Hakan Balıbey sınav öncesi, sonrası ve sınav esnasında yapılması gerekenleri anlattı. Sınav stresinin, öğrencinin başarısını olumsuz yönde etkileyen aşırı kaygı, korku ve endişe hali olduğunu ifade eden Doç. Dr. Balıbey, "Yoğun fiziksel belirtilerde eşlik edebilir. Titreme, terleme, çarpıntı, baş ağrısı ve mide bulunması gibi belirtiler eşlik edebileceği gibi sinirlilik, alınganlık, tahammülsüzlük gibi belirtiler de ortaya çıkabilir. Sınav stresi çeşitli nedenleri olabilmekte, bunların en önemli nedeni yanlış inançlar dediğimiz beklentilerin aşırı yüksek olması ya da kişinin bütün soruları çözmem gerekiyor gibi algıya sahip olması durumudur. Kişinin kendi arkadaşlarıyla kıyaslaması ya da çevreden aile, öğretmen ve yakınlarının aşırı beklentiye girmesi olumsuz etkileyebilmektedir" diye konuştu.

"Akşam güzel bir film izlenebilir"

Sınav öncesi, sınav esnası ve sonrasından stresle ilgili yapılabilecek etkinliklerin olduğunu aktaran Doç. Dr. Balıbey, "Öncelikle sınava bilgi olarak iyi hazırlanmak gerekiyor. ÖSYM sınavları için son demler, iyi hazırlanmak kişiyi rahatlatır. Bol deneme çözüp zaman ayarlamasını öğrenmeleri gerekiyor. Bunun dışında gevşeme egzersizleri yapılabilir. En azından 5'e kadar nefesimizi tutup yavaş yavaş bırakarak ve defalarca tekrarlayarak rahatlama yolunda tedbirler alınabilir. Bu sınav esnasında da yapılabilir. Sınavdan bir gün önce mutlaka çalışmayı bırakmalıyız. Rahatlatıcı geziler tertiplenebilir. Akşam güzel bir film izlenebilir. Bunun dışında uykumuza dikkat etmeliyiz. Rutinlerimizi bozmamalıyız. Her zaman yattığımız saate yatmalıyız. Bazen anne ve babalar erken yatması yönünde çocuğu zorlarlar, uykusunu alması için ama bu da stres yapabilir" şeklinde konuştu.

"Sınavdan önce rahat kıyafetler giyilmesi önemlidir"

Yeme ve içmeye de dikkat edilmesi gerektiği vurgulayan Doç. Dr. Balıbey, "Ağır yemeklerden uzak durmalıyız. Gece çay, kahve almazsak iyi olur. Sınavdan önce kahvaltı yapılması ve rahat kıyafetler giyilmesi önemlidir. Bir miktar heyecan ve stres yapmak normaldir. Herkes için normaldir, hatta bir miktar kaygı başarıyı artırır, motive eder. Kaygı bir eşiğin üstüne çıkarsa probleme neden olur. Herkes heyecan yapabilir, burada bir problem yok ancak belirli bir seviyeyi geçmişse tedbirlere dikkat edilmelidir. Yine bu tedbirlerle bir çözüm olmuyorsa bir uzmandan yardım alınabilir. Aile şu mesajı vermeli, hem sınav öncesi hem sınav sonrası sen başarılı ol veya olma güzel veya çirkin ol ne olursan ol biz seni seviyoruz. Her durumda yanındayız. Biz senin çabanı gördük, emek sarf ettin mesajını verirsek çocuk rahatlayacaktır. Tam tersi sen zaten yapamazsın tarzı mesajlar da verilmemelidir. Sınavdan sonra çocuklarla konuşabiliriz. Onları rahatlatmalıyız, onlara her durumda yanındayız ve seni seviyoruz mesajını söylemesek bile hissettirmeliyiz" dedi.

Doç. Dr. Balıbey: Sınava bilgi olarak iyi hazırlanmak ve zamanı yönetmeyi öğrenmek gerekiyor
Doç. Dr. Balıbey: Sınava bilgi olarak iyi hazırlanmak ve zamanı yönetmeyi öğrenmek gerekiyor
Doç. Dr. Balıbey: Sınava bilgi olarak iyi hazırlanmak ve zamanı yönetmeyi öğrenmek gerekiyor
Doç. Dr. Balıbey: Sınava bilgi olarak iyi hazırlanmak ve zamanı yönetmeyi öğrenmek gerekiyor

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Kaynak: İHA

Elazığ, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Doç. Dr. Balıbey: 'Sınava bilgi olarak iyi hazırlanmak ve zamanı yönetmeyi öğrenmek gerekiyor' - Son Dakika

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