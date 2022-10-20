Doç. Dr. Cüneyt Göçmez: "Tümör bazen gülme krizi ile gelir" - Son Dakika
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Doç. Dr. Cüneyt Göçmez: "Tümör bazen gülme krizi ile gelir"

20.10.2022 20:06

Doç. Dr. Cüneyt Göçmez: "Tümör bazen gülme krizi ile gelir" "Tümör bazen gülme krizi ile gelir" " Sabaha doğru olan ve bizi uykumuzdan uyandıran baş ağrıları bizi korkutmalı" Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr.

Doç. Dr. Cüneyt Göçmez: "Tümör bazen gülme krizi ile gelir"

"Tümör bazen gülme krizi ile gelir"

" Sabaha doğru olan ve bizi uykumuzdan uyandıran baş ağrıları bizi korkutmalı"

KAYSERİ - Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Cüneyt Göçmez, beyin tümörünün kafatasında bulunduğu konuma göre farklı belirtileri olabileceğine dikkat çekerek, "Tümör bazen beyin sapı gibi bölgeleri tutar ki hastalarda gülme krizi olur. Gülme krizi ile gelir ve bu da bir tümör belirtisidir" dedi.

Geceleri uyku kaçıracak kadar şiddetli olan baş ağrılarının ve özellikle sabaha karşı gerçekleşen baş ağrılarının tehlikeli olduğunu ifade eden Acıbadem Kayseri Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Cüneyt Göçmez, bu tür ağrıları olan kişilerin bir uzmana başvurmasını söyledi. Dr. Cüneyt Göçmez, herkesin baş ağrısı yaşadığını belirterek "Baş ağrısını çekmeyen yoktur. Hatta bazı bireyler sık yaşıyor. Ancak bizi uykumuzdan uyandıracak kadar şiddetli olan baş ağrıları tehlikelidir. Sabaha doğru olan baş ağrıları bizi korkutmalı. Örneğin bir baş ağrısı akşama doğru oluyorsa çok da önemli değildir. Ancak uykudan uyandıran ve sabaha doğru olan baş ağrıları bizi endişelendirmelidir. Çünkü kafa içi basıncının artması ile olan baş ağrıları genelde oksijen seviyesinin düştüğü sabaha doğru meydana gelir. Bu ağrı geceleri uykudan uyandırır. Bunların altında beyin tümörü olabilir. Kafada yer kaplayan bir oluşum olabilir. O yüzden uykudan uyandırması ve sabaha karşı olması önemlidir" dedi.

Bunun dışında kusmanın ve kusma sonrası rahatlamanın olduğu baş ağrılarının da incelenmesi gereken baş ağrıları türlerinden olduğuna değinen Doç. Dr. Göçmez baş ağrısı ile birlikte görme bozukluğu, baş dönmesi, vücudun bir yarısında güçsüzlük ve uyuşukluk hissi olması da baş ağrısını daha önemli bir hale getireceğini ifade etti.

"Beyin tümörü bazen gülme ile gelir"

Beyin tümörlerinin her zaman ağrı yapmayacağını belirten Doç. Dr. Göçmez, beyin tümörünün bazen beyin sapını tuttuğunu ve bu nedenle hastalarda gülme krizleri meydana gelebileceğini söyleyerek, "Eğer iyi huylu ve yavaş büyüyen bir tümörse bunlarda çoğu zaman ağrı görmüyoruz. Beyin tümörü bulunduğu yere göre bulgular vermektedir. Örneğin beynin ön kısmındaki tümörler genelde karakter değişikliği bize başvuruyor. Beynin yan kısımlarında temporal bölge dediğimiz kısımlardaki tümörler epilepsi nöbetleri ile bize başvuruyor. Beynin arka tarafındaki tümörler görme kayıpları, beyincik bölgesindeki tümörler baş dönmesi ile karşımıza çıkabiliyor. Hatta tümör bazen beyin sapı gibi bölgeleri tutar ki hastalarda gülme krizi olur. Gülme krizi ile gelir ve bu da bir tümör belirtisidir. Her beyin tümörü dediğimiz gibi baş ağrısı yapmıyor. Özellikle yavaş büyüyenlerde böyle bir baş ağrısı olmuyor" şeklinde konuştu.

"Tümör göz sinirlerine baskı yapıyorsa görme kaybı meydana gelebilir"

Tümörün göz sinirlerine baskı yapması sonucu körlük ya da görme kaybı meydana gelebileceğini ifade eden Doç. Dr. Göçmez "Hipofiz bölgesinde bir tümör olduğu zaman bu da ilk başta bize görme kayıpları ile belirti veriyor. Hipofiz bölgesi beynin alt kısmında göz sinirlerinin hemen altında olan bir bölgedir. Bu tümör göz sinirlerine baskı yaparak, hastada körlük ile görme kaybı ile kendini gösterebiliyor. Bu durumlarda da baş ağrısı olmayabiliyor. Bu bahsettiğim kritik baş ağrılarında hastalarımıza, mutlaka bir uzman gözetiminde beyin MR'ı çekilmeli. Çünkü bu hastalıkları erken yakalamanın tedavi açısında önemi var" dedi.

Tümörün küçükken yakalanırsa problemlerin de büyümeden tedavi sürecinin daha kolay ilerleyeceğini vurgulayan Doç. Dr. Göçmez sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Teknolojik gelişmeler ile beyin tümörlerinin tedavisi daha da iyi hale geldi. Örneğin hipofiz bölgesindeki tümörlere biz burundan endoskopi ile giriyoruz. Kafatasında hiçbir yer açmadan sadece burun yoluyla bu tümörleri boşaltabiliyoruz ve bu hastalar ertesi gün rahat bir şekilde kendi işlerini kendileri yapabiliyorlar. Birkaç gün sonra da taburcu oluyorlar."

Kaynak: İHA
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Son Dakika Sağlık Doç. Dr. Cüneyt Göçmez: 'Tümör bazen gülme krizi ile gelir' - Son Dakika

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