Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Ali Erdoğan, kış aylarında gün ışığının azalmasıyla depresif belirtilerin artabileceğine dikkati çekerek, "Mümkün olduğu kadar gece 12'den önce yatağa girmek ve sabah 06.00 veya 07.00 gibi uyanmak, gün ışığından olabildiğince faydalanmak önemli" dedi.

AÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Erdoğan, kış mevsimiyle birlikte günlerin kısalıp, güneş ışığından daha az yararlanıldığını, bu durumun bazı kişilerde depresif belirtilerin ortaya çıkmasına veya artmasına neden olabildiğini söyledi. Özellikle mevsimsel özellik gösteren depresyonlarda kış aylarında belirtilerin yoğunlaşabildiğini belirten Doç. Dr. Erdoğan, sürekli uyuma isteği, enerji ve motivasyon kaybı, sosyal yaşamdan uzaklaşma ve keyif alamama gibi belirtilere karşı uyarıda bulundu.

GÜN IŞIĞININ AZALMASI ETKİLİ OLUYOR

Kış depresyonunun ortaya çıkmasında birden fazla faktörün rol oynadığını belirten Doç. Dr. Erdoğan, gün ışığının azalmasının, önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi. Kış aylarında evde geçirilen sürenin artması ve sosyal etkinliklerin azalmasının da depresif belirtileri tetikleyebildiğini kaydeden Doç. Dr. Erdoğan, "Tek bir faktörü suçlamak doğru değil ama kış döneminde güneş ışığı azalıyor, gün kısalıyor. Güneş ışığındaki azalmayla birlikte depresif belirtiler artıyor. Özellikle evde geçirilen zaman artıyor, sosyal etkinlikler azalabiliyor. Gün ışığının azalması buradaki ana faktör olarak değerlendirilebilir" diye konuştu.

İŞ VE SOSYAL YAŞAMI ETKİLİYOR

Depresyonun sadece geçici bir mutsuzluk hali olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Erdoğan, hastalığın, kişinin günlük yaşamındaki işlevselliğini önemli ölçüde bozabildiğini ifade etti. Enerji azlığı, motivasyon düşüklüğü ve yaşamdan keyif alamama gibi belirtilerin iş, okul ve aile yaşamına yansıdığını belirten Doç. Dr. Erdoğan, "Kişi işe gidememeye, işte yeterli performans gösterememeye başlıyor. Okul performansı bozuluyor, ailesiyle ilişkileri bozulmaya başlıyor. Genel anlamda psikiyatrik olarak işlevsellikte bir bozulma oluyor. Bu durum kişilerin yaşam kalitesini belirgin olarak bozuyor" dedi.

'DEPRESYON, BATTANİYEYLE STORY ATILAN BİR HASTALIK DEĞİLDİR'

Kış aylarında sürekli yatma isteği, daha önce keyif alınan etkinliklere karşı ilgisizlik, sosyal ortamlardan uzaklaşma ve uyku düzensizliğinin dikkate alınması gerektiğini belirten Doç. Dr. Erdoğan, depresyonun halk arasında zaman zaman hafife alınabildiğine dikkati çekti. "Depresyon, battaniyeyle story atılan bir hastalık değildir" diyen Doç. Dr. Erdoğan, belirtileri yaşayan kişilerin psikiyatri uzmanına başvurması gerektiğini söyledi. Depresyonun tedavi edilebilir bir ruhsal hastalık olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Erdoğan, "Kişilerin umutsuz olmaması ve bu konuda bir tedavi olduğunu bilmesi gerekiyor" dedi.

DÜZENLİ UYKU VE FİZİKSEL AKTİVİTE ÖNEMLİ

Mevsimsel depresyon riskine karşı günlük yaşamda bazı önlemler alınabileceğini belirten Doç. Dr. Erdoğan, gün ışığından mümkün olduğunca yararlanılması, kısa yürüyüşler yapılması ve sosyal etkinliklerin sürdürülmesi önerisinde bulundu. Düzenli spor ve beslenme alışkanlıklarının korunmasının önemine değinen Doç. Dr. Erdoğan, uyku ile uyanıklık döngüsünün bozulmaması gerektiğini kaydetti. Doç. Dr. Erdoğan, "Mümkün olduğu kadar gece 12'den önce yatağa girmek ve sabah 06.00 veya 07.00 gibi uyanmak, gün ışığından olabildiğince faydalanmak önemli. Bu tarz tedbirler mevsimsel depresyon açısından koruyucu faktörler olarak değerlendirilebilir" diye konuştu.