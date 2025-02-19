Doç. Dr. Mehmet Alper Öztürk: 2030'da dünya nüfusunun yüzde 60'ından fazlası obez olabilir - Son Dakika
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Sağlık

Doç. Dr. Mehmet Alper Öztürk: 2030'da dünya nüfusunun yüzde 60'ından fazlası obez olabilir

Doç. Dr. Mehmet Alper Öztürk: 2030\'da dünya nüfusunun yüzde 60\'ından fazlası obez olabilir

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Obezite Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Alper Öztürk, Haberler.com stüdyosunda moderatör Meral Karadağ'ın sunduğu İyileşme Burada Başlar programına konuk oldu. Öztürk, obezitenin hızla arttığını belirterek "2030 yılında dünya nüfusunun yüzde 60'ından fazlası obez olacak" dedi. Ayrıca, obezitenin yaşam süresini kısalttığını vurguladı.

19.02.2025 18:57
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Dünya genelinde obezite oranları her geçen gün artarken, uzmanlar konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapıyor. Doç. Dr. Mehmet Alper Öztürk, obezitenin ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını belirterek alınması gereken önlemleri anlattı.

"OBEZİTE ORANI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Öztürk, dünya genelinde obezitenin hızla arttığını vurgulayarak, "2030 yılında dünya nüfusunun yüzde 60'ından fazlası obez olacak" dedi. Ayrıca, her dört kadından birinin veya her beş erkekten birinin fazla kilolu ya da obez grubunda yer aldığını belirtti.

Doç. Dr. Mehmet Alper Öztürk: 2030'da dünya nüfusunun yüzde 60'ından fazlası obez olabilir

"AMELİYAT HER HASTAYA ÖNERİLMİYOR"

Obezitenin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine değinen Öztürk, "Obezite yaşam süresini kısaltıyor" diyerek konunun ciddiyetine dikkat çekti. Ancak, her fazla kilosu olan hastaya cerrahi müdahalenin önerilmediğini belirten uzman doktor, "10-15 kilo fazlası olan hastalar için ameliyat önermiyoruz" ifadelerini kullandı.

OBEZİTE CERRAHİSİNDEN SONRA HASTALARI NELER BEKLİYOR?

Diyabet hastalığının obezite cerrahisiyle tedavi edilebileceğini söyleyen Öztürk, operasyon sonrası sürece dair bilgi verdi. "Hasta 3 ayda ortalama 20 kilo verebilir" diyen Öztürk, deri sarkmalarının kişinin yaşı ve spor yapma durumuna bağlı olduğunu belirtti. Ameliyat sonrası süreçle ilgili de konuşan uzman isim, "Hastalar operasyondan 24 saat sonra su ve çorba içmeye başlıyorlar" dedi.

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Son Dakika Sağlık Doç. Dr. Mehmet Alper Öztürk: 2030'da dünya nüfusunun yüzde 60'ından fazlası obez olabilir - Son Dakika

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