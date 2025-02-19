Doç. Dr. Mehmet Alper Öztürk: 2030\'da dünya nüfusunun yüzde 60\'ından fazlası obez olabilir

Sağlık

Dünya genelinde obezite oranları her geçen gün artarken, uzmanlar konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapıyor. Doç. Dr. Mehmet Alper Öztürk, obezitenin ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını belirterek alınması gereken önlemleri anlattı.

"OBEZİTE ORANI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Öztürk, dünya genelinde obezitenin hızla arttığını vurgulayarak, "2030 yılında dünya nüfusunun yüzde 60'ından fazlası obez olacak" dedi. Ayrıca, her dört kadından birinin veya her beş erkekten birinin fazla kilolu ya da obez grubunda yer aldığını belirtti.

"AMELİYAT HER HASTAYA ÖNERİLMİYOR"

Obezitenin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine değinen Öztürk, "Obezite yaşam süresini kısaltıyor" diyerek konunun ciddiyetine dikkat çekti. Ancak, her fazla kilosu olan hastaya cerrahi müdahalenin önerilmediğini belirten uzman doktor, "10-15 kilo fazlası olan hastalar için ameliyat önermiyoruz" ifadelerini kullandı.

OBEZİTE CERRAHİSİNDEN SONRA HASTALARI NELER BEKLİYOR?

Diyabet hastalığının obezite cerrahisiyle tedavi edilebileceğini söyleyen Öztürk, operasyon sonrası sürece dair bilgi verdi. "Hasta 3 ayda ortalama 20 kilo verebilir" diyen Öztürk, deri sarkmalarının kişinin yaşı ve spor yapma durumuna bağlı olduğunu belirtti. Ameliyat sonrası süreçle ilgili de konuşan uzman isim, "Hastalar operasyondan 24 saat sonra su ve çorba içmeye başlıyorlar" dedi.