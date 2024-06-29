Doğduktan 1 sonra ameliyata alınan bebek sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Sağlık

Doğduktan 1 sonra ameliyata alınan bebek sağlığına kavuştu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi'nde bağırsağının kendi etrafında dönmesi sonucu doğumundan bir gün sonra ameliyata alınan Defne Ferah Özen, 2 yıl süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Defne'nin annesi Hatice Özen, doktorlar ve hemşirelerin kendi evlatları gibi düşündüklerini ve büyük bir ilgi gösterdiklerini belirtti.

29.06.2024 16:52
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Doğduktan 1 sonra ameliyata alınan bebek sağlığına kavuştu

ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Surhan Arda:

"Doğumundan sonra 1 günlükken bize geldi ve ameliyat oldu"

"Bağırsak miktarı olarak bu hastanın hayatla bağdaşacak alt limiti"

Defne'nin annesi Hatice Özen:

"Doktorlarımız, hemşirelerimiz çok ilgili ve alakalı oldular"

"Sağlık çalışanları kendi evlatları gibi düşündüler"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisinde bağırsağının kendi etrafında dönmesi sonucu (Midgut volvulus) doğumundan bir gün sonra ameliyata alıanan Defne Ferah Özen, 2 yıl sonra sağlığına kavuştu.

Yılmaz ve Hatice çiftinin çocuğu olan 2,5 yaşındaki Defne Ferah Özen, doğum sonrasında karında şişlik, beslenememe, safralı kusma yakınmaları ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine hayatının 1. gününde sevk edildi. Yenidoğan yoğun bakımında izleme alınan ve tetkikleri yapılan olguda (Midgut volvulus) bağırsağının kendi etrafında uygunsuz şekilde dönmesi sonucunda bağırsakta dolaşım bozukluğu ve bağırsağın hemen tamamının kaybı ile gidebilen bir durum olduğu düşünüldü ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD'dan Doç. Dr. Surhan Arda tarafından acilen ameliyata alındı.

"Doğumundan sonra 1 günlükken bize geldi ve ameliyat oldu"

Ameliyat sırasında kesin tanısı doğrulanabilen bu gibi durumlarda uzun süren hastane yatışı, damardan beslenme ve tekrarlayan cerrahi girişimler gerekebildiğini belirten Doç. Dr. Surhan Arda, "Çocuk cerrahisi doğumsal problemlerle ilgilenen bir cerrahi branş ve çocuğun ameliyatlık hastalıklarına bakıyor. Hastamız Defne'de de doğumundan önce anne karnında geliştiğini düşündüğümüz bağırsağın kendi etrafında uygunsuz bir şekilde dönmesi sonucunda dolaşım kusuru ve canlılığını yitirmesi gibi bir durum söz konusu. Bu durumda acil cerrahiye aldık. Defne, devlet hastanesinde doğmuştu. Doğumundan sonra 1 günlükken bize geldi ve ameliyat oldu. Arkasından 4-5 defa daha ameliyata aldık. Ameliyatlar sonucunda hastamızın yaklaşık 32 santim ince ve kalın bağırsak arasındaki kapak sistemi dediğimiz sistemi kalmıştı. Zaten kitabi bilgi olarak da bağırsak miktarı olarak bu hastanın hayatla bağdaşacak alt limiti. Ama hastamızla 2 senelik bir tedavi süreci atlattık. Bunların tamamında hasta hastanedeydi. Bu aradaki ve daha sonraki ameliyatlarında da bir miktar bağırsak uzatma yöntemlerini kullandık. Bu arada tabii annesi hiç yılmadan, isyan etmeden hastanede kızıyla beraber kaldı. Ailenin başka çocukları da var. Onlar için çok zor bir durumdu gerçekten" dedi.

"Doktorlar ve hemşireler kendi evlatları gibi düşündüler"

Kızı Defne hakkında konuşan Hatice Özen süreç hakkında ise şöyle konuştu;

"Defne'nin kusmaları oluyordu en başta aslında. Daha doğrusu hani baştan başlamam gerekirse, doğmadan bir sorunun olduğunu biliyorduk. Ama bu kadar uzun bir süreç olacağını tahmin etmemiştik. Doğumdan sonra hemen ertesi gün Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisinde ameliyata alındı. Bağırsağın düğümlendiğini, bağırsağın büyük bir kısmının canlılığını yitirdiğini öğrendik. Sonrasında 2-2 buçuk yıl kadar bir uzun tedavi süreci oldu. Bu sürede beslenememe ve kusma yakınmaları oluyordu. Kilo alamadığı gibi kilo kayıpları da oluyordu. Buradaki doktorlarımız, hemşirelerimiz çok ilgili ve alaka gösterdiler. Kendi evlatları gibi düşündüler. Hep ona öyle yaklaştılar. Onların ilgisi, alakası o kadar iyiydi ki hem ben hem kızım için. Hep birlikte başardık çok şükür, şimdi iyiyiz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Doğduktan 1 sonra ameliyata alınan bebek sağlığına kavuştu - Son Dakika

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