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Doğu Karadeniz'de korona virüs sayıları tekrar artışa geçti - Son Dakika

Doğu Karadeniz'de korona virüs sayıları tekrar artışa geçti

19.12.2021 13:58

Doğu Karadeniz'de korona virüs sayıları tekrar artışa geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasında Artvin, Rize ve Trabzon'daki vaka artışları dikkat çekti.

Doğu Karadeniz'de korona virüs sayıları tekrar artışa geçti

TRABZON - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık vaka sayısı haritasında Artvin, Rize ve Trabzon'daki vaka artışları dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4-10 Aralık arasında illere göre haftalık vaka sayısını gösteren güncel vaka yoğunluğu haritasını paylaştı. Bir önceki haftaya göre vaka yoğunluğu en çok artan iller Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize ve Isparta olarak sıralandı. Güncel haritaya göre, Doğu Karadeniz'de vaka oranında 3 kentte artış olduğu görüldü. Her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayılarında Artvin 217,7, Rize 198,34, Trabzon 303,98 olarak kayda geçti.

Trabzon'un inişli ve çıkışlı haritası dikkat çekiyor

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller arasında yer alan Trabzon'da tüm denetim ve tedbirlere rağmen Covid-19 vakalarının önüne geçilemiyor. Korona virüsün ilk anlarından itibaren riskli iller arasında yer alan Trabzon, inişli ve çıkışlı haritasıyla dikkatleri her zaman üzerine çekiyor.

Trabzonlular da artan vaka sayılarına karşı Covid-19 aşılarının olunmasını isterken, maske, mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat çekti.

Hakan Kulaksız isimli vatandaş, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğinin altını çizerek, "Korona virüste bir artış var ama insanların kendine çok dikkat etmesi lazım. Maske gibi kurallara uyarsak bu işin üstesinden gelebileceğimize ben inanıyorum. Bu sonuçta bir hastalık tabi bu hastalığın çareleri maske takmak, sosyal mesafeyi korumak, hijyen ve temizliği sağlamak" dedi.

Hamza Saral isimli vatandaş ise, maskeye dikkat edilmediğini belirterek kurallara uyulmadığını dile getirdi. Abdulkadir Yeşilyurt da, maske takmayan birini gördüğünde uyardığını vurgulayarak, "Kurallara dikkat etmeye çalışıyoruz. Sonuçta bu bir hastalıktır. Maske takmayan birini gördüğümüzde uyarmaya çalışıyoruz. Zaman zaman aynı hataları herkes yapabiliyor. Unutabiliyoruz" şeklinde konuştu.

" Trabzonspor'un liderliği ile maske, mesafe kurallarına uyulmuyor"

Trabzonlu esnaf Halim Karpuz ise, Trabzon'da vaka sayılarının artmasının gayet normal olduğunu kaydederek, "Trabzonspor'un liderliği ile maske, mesafe kurallarına uyulmuyor. Maçlarda ve maç sonrası sevinç gösterilerinde maalesef kuralları kimse dikkate almıyor. Sokakta kimse maske takmıyor. Yalan söyleyemem bazen bende takmıyorum. Herkesin dediği gibi boğuluyoruz. Ama kapalı alanlarda maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğu Karadeniz'de korona virüs sayıları tekrar artışa geçti
Doğu Karadeniz'de korona virüs sayıları tekrar artışa geçti
Doğu Karadeniz'de korona virüs sayıları tekrar artışa geçti
Doğu Karadeniz'de korona virüs sayıları tekrar artışa geçti

Fahrettin Koca, Doğu Karadeniz, Koronavirüs, Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Doğu Karadeniz'de korona virüs sayıları tekrar artışa geçti - Son Dakika


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