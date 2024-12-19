Doğum Günü Baypasıyla Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
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Sağlık

Doğum Günü Baypasıyla Sağlığına Kavuştu

Karabük'te 64 yaşındaki Nusret Yemelek, baypas ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

19.12.2024 15:17
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Karabük'te yaşayan 64 yaşındaki hasta, doğum gününde geçirdiği baypas ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Nusret Yemelek (64) Kalp ve Damar Cerrahi Bölümünden Doç. Dr. Erdem Çetin, Dr. Öğretim Üyesi Celal Selçuk Ünal ve Dr. Öğretim Üyesi Aydın Keskin tarafından ameliyat edildi.

Ameliyatla sağlığına kavuşan Yemelek, yakında taburcu edilecek.

Doç. Dr. Çetin, AA muhabirine, klinikte 9 yıldır kalp ameliyatları yapıldığını söyledi.

Nusret Yemelek için kalp anjiyosu sonrasında baypas kararı verildiğini belirten Çetin, "Tesadüf pazartesi günü kalp ameliyatını yaptığımızda doğum gününe denk geldi. Ameliyatı gayet güzel geçti. İki damarına baypas yaptık. Baypas ameliyatlarını kalbi durdurmadan yapıyoruz. Bu hastanın konforu açısından önemli." dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Keskin de ameliyatın ardından hastanın sağlığına kavuştuğunu ve kendisini taburcu edeceklerini ifade etti.

Dr. Öğretim Üyesi Ünal da klinik bünyesinde açık kalp cerrahisi de olmak üzere tüm kalp ve damar ameliyatlarını yaptıklarını dile getirdi.

Ameliyathanede anjiyo cihazının da bulunduğunu dile getiren Ünal, "Aynı zamanda hibrit olarak kullandığımız hem açık hem kapalı ameliyatları beraber uygulayabiliyoruz. Yaklaşık 9 yılda 1000'e yakın açık kalp cerrahisi uyguladık. Yıllık yaklaşık 1000 civarında da damar ameliyatı uyguluyoruz." diye konuştu.

Nusret Yemelek de ameliyatının doğum gününe denk geldiğini belirterek, "İkinci doğum günüme geçtim. Mutluyum, sevinçliyim. Ameliyatım çok başarılı geçti. Kendimi çok iyi hissediyorum. Hiçbir zorluk çekmedim. Çok çabuk ayağa kalktım. Herkes kendisini doktorlarımızın emin ellerine bıraksınlar. Hiç çekinmeden doktorlarımıza başvurabilirler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Doğum Günü Baypasıyla Sağlığına Kavuştu - Son Dakika

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