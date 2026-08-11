Doktor Nihan Şenol'un Kanserle Mücadelesi

Gaziantep'te aile hekimi olarak görev yapan 46 yaşındaki Doktor Nihan Şenol, yaklaşık 1,5 yıl süren meme kanseri tedavisinin ardından hem görevine başladı hem de katıldığı seminerlerle kanser hastalarına erken tanının önemine değiniyor.

Yaklaşık 20 yıldır hekimlik yapan Şenol, Aralık 2024'te sağ göğsündeki kitleyi fark edip erken tanı merkezine başvurdu.

Yapılan tetkiklerin ardından meme kanseri teşhisi konulan Şenol, 25 Aralık 2024'te kemoterapi tedavisine başladı.

Bir süre sonra doktorluğa ara veren Şenol, 1,5 yıllık tedavi sürecinin ardından Mart 2026'da kanseri yendiğini öğrendi.

Yaklaşık 1 ay önce görevine yeniden başlayan Şenol, bu süreçte davet edildiği seminerlerde hastalık sürecinde yaşadıklarını kadınlarla paylaşarak hem hikayesini anlatıyor hem de erken tanının önemini vurguluyor.

Nihan Şenol, AA muhabirine, tedavi süresince motivasyonunu yüksek tutmak için çeşitli hobiler edindiğini söyledi.

Kanserde motivasyonun çok önemli olduğunu belirten Şenol, "Teşhis konulduğunda kendimi bir bilinmezde hissettim. Doktor ya da hasta yakını olarak bu süreçleri daha önce yaşadım ama başıma ilk defa gelmişti. Benim için bir bilinmezdi. Bilinmezler insanları her zaman korkutur. Hastalarımın maneviyatıyla bu süreci atlatmaya çalıştım." dedi.

Şenol, meme koruyucu ameliyat geçirdiğini ve geçen yaz radyoterapi aldığını dile getirdi.

Tedavisine Mart 2026'ya kadar akıllı ilaçla devam ettiğini ifade eden Şenol, "Bu uzun bir süreç. Benimki 1,5 yıl süren bir maratondu. Doktorlarıma çok güvendim ve onların dediklerini uyguladım ama zor bir süreçti. Doktorlara güvenmek çok önemli. Tedaviyi yarım bırakmak istediğim ve duygusal olarak çok zorlandığım süreçler oldu. Ama doktorlarıma olan güvenim bu süreci daha rahat atlatmamı sağladı." diye konuştu.

"Kendi deneyimini kadınlarla paylaşıyor"

Şenol, hastalık sürecini yenmek veya yenilmek şeklinde değerlendirmediğini belirterek yaşadıklarını deneyim süreci olarak gördüğünü ifade etti.

Kendi deneyimini paylaşmak üzere davet edildiği seminerlerde kadınlara konuşmalar yaptığını dile getiren Şenol, "Ben tavsiye vermekten ziyade başıma gelenleri anlatmayı daha çok tercih ediyorum. Tavsiye vermektense 'Benim başıma bu geldiğinde ben bunları yaşadım.' şeklinde yaşadıklarımı anlatmayı daha çok seviyorum." ifadelerini kullandı.