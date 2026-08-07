Dr. Ali Şen Uzman Hekim Oldu

Kütahya Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde asistan hekim olarak görev yapan Arş. Gör. Dr. Ali Şen, uzmanlık eğitimi bitirme sınavını başarıyla tamamlayarak uzman hekim olmaya hak kazandı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Acil Tıp Ana Bilim Dalında yürüttüğü uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayan Dr. Ali Şen, girdiği Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavından başarıyla geçti.

Kütahya Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Halil İbrahim Şişman ve Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Egemen Yıldız, sınavdaki başarısı dolayısıyla Uzm. Dr. Ali Şen'i tebrik etti. Şen'e, hastanede görev yaptığı süre boyunca gösterdiği özverili çalışmalar ve sunduğu değerli katkılar nedeniyle Teşekkür Belgesi takdim edildi.

Sınav sürecinde KSBÜ Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertan Sönmez, Öğretim Görevlileri Doç. Dr. Murtaza Kaya ve Dr. Öğretim Üyesi Abdil Çoşkun ile İç Hastalıkları Ana Bilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Aycan Acet jüri üyesi olarak görev aldı.