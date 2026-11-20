Lodoslu ve yağışlı havalarda bazı kişilerde kas ve eklem ağrıları, tutukluk ve hareket kısıtlılığı şikayetleri belirginleşebiliyor. Atmosfer basıncı, nem ve sıcaklık değişimlerinin ağrı algısı üzerindeki etkisine dikkat çeken Dr. Hüseyin Güralp Bozkurt, özellikle kireçlenme, kronik kas-iskelet sistemi rahatsızlığı ve iltihaplı eklem romatizması bulunan kişilerin bu dönemlerde daha fazla şikayet yaşayabildiğini belirterek, ağrılarla baş etmek için önerilerde bulundu.

Hava değişimleriyle birlikte eklem ağrılarının arttığını söyleyen kişilerin sayısı özellikle sonbahar ve kış aylarında artıyor. Yağmur öncesinde hissedilen eklem hassasiyeti, lodoslu günlerde belirginleşen kas ağrıları ve soğuk havayla birlikte artan tutukluk hissi, hava şartları ile kas-iskelet sistemi arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme getiriyor. Medicana Çamlıca Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hüseyin Güralp Bozkurt, bu durumun tek bir nedene bağlı olmadığını belirterek, "Hava şartlarındaki değişimler, özellikle atmosfer basıncı, nem ve sıcaklık farklılıkları üzerinden ağrı algısını etkileyebiliyor. Atmosfer basıncındaki düşüşlerin, eklem çevresindeki dokuların basınç dengesini etkileyebileceği, eklem sıvısının akışkanlığını değiştirebileceği ve bazı kişilerde hassasiyet hissini artırabileceği düşünülüyor. Özellikle kireçlenme gibi kronik eklem rahatsızlıkları bulunan kişiler, yağmur ve lodos öncesinde ağrılarının arttığını daha sık ifade edebiliyor. Bununla birlikte bilimsel çalışmalar bu ilişkinin herkeste aynı şekilde ortaya çıkmadığını göstermektedir" dedi.

Nem ve sıcaklık değişimi kasları da etkiliyor

Lodoslu ve yağışlı havalarda yalnızca eklemlerde değil, kaslarda da ağrı ve gerginlik hissi ortaya çıkabilmekte. Özellikle hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kasların hareket öncesinde daha fazla ısınmaya ihtiyaç duyabildiğini belirten Uzm. Dr. Hüseyin Güralp Bozkurt, soğuk havalarda hareketsiz kalmanın da kas sertliği ve eklem tutukluğunu artırabileceğine dikkat çekti. Uzm. Dr. Hüseyin Güralp Bozkurt, "Sıcaklık değişimleri ve soğuk hava, bazı kişilerde kasların daha gergin hissedilmesine ve hareket sırasında rahatsızlık yaşanmasına neden olabilir. Hava şartları nedeniyle dışarı çıkma ve hareket etme sıklığının azalması da bu tabloya eklendiğinde özellikle uzun süre oturan, düzenli egzersiz yapmayan veya kronik kas-iskelet sistemi ağrısı bulunan kişilerde tutukluk ve hareket kısıtlılığı daha belirgin hale gelmektedir. Bu nedenle ağrıların yalnızca hava değişimleriyle değil kişinin günlük hareket alışkanlıklarıyla birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Kireçlenme ve kronik ağrısı olanlar daha fazla hissedebiliyor

Hava değişimlerine bağlı ağrı şikayetleri özellikle osteoartrit (kireçlenme), fibromiyalji ve kronik kas-iskelet sistemi rahatsızlığı bulunan kişilerde daha fazla gündeme geliyor. Bu kişilerin ağrı algısının çevresel değişkenlerden etkilenebildiğini belirten Uzm. Dr. Hüseyin Güralp Bozkurt, hava değişimlerinin hastalığın ilerlediği anlamına gelmediğini vurguladı ve şöyle ekledi:

"Özellikle diz, kalça ve el eklemlerinde kireçlenme bulunan kişiler, yağışlı ve basıncın değiştiği dönemlerde ağrı ve tutukluk şikayetlerinin arttığını belirtebiliyor. Fibromiyalji gibi yaygın ağrıya neden olan rahatsızlıklarda da hava şartlarındaki değişimler bazı kişilerde şikayetlerin daha yoğun hissedilmesine eşlik edebilir. Ancak ağrının artması mutlaka eklemde yeni bir hasar oluştuğu veya hastalığın ilerlediği anlamını taşımaz. Burada önemli olan, tekrarlayan ve günlük yaşamı etkileyen ağrıların doğru değerlendirilmesidir."

Lodoslu günlerde hareketsiz kalmayın

Hava şartları nedeniyle ağrıların artabileceği düşüncesiyle fiziksel aktiviteden tamamen uzaklaşmanın doğru olmadığını belirten Uzm. Dr. Hüseyin Güralp Bozkurt, kas ve eklem sağlığının korunmasında düzenli hareketin önemini vurgulayarak, "Yağışlı ve rüzgarlı havalarda dışarı çıkmak zorlaşsa da kişinin ev içinde hareketli kalması önemli. Kısa süreli yürüyüşler, kişinin sağlık durumuna uygun esneme hareketleri ve hafif egzersizler kasların güçlenmesine, eklem hareket açıklığının korunmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle uzun süre aynı pozisyonda oturmaktan kaçınılmalı, belirli aralıklarla ayağa kalkılarak hareket edilmeli. Soğuk havalarda vücudu uygun kıyafetlerle korumak ve egzersiz öncesinde kasları ısıtmak da hareket sırasında yaşanabilecek rahatsızlıkları azaltmaya yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.

Ağrıyı sadece hava değişimine bağlamayın

Lodoslu veya yağışlı günlerde ortaya çıkan ağrıların her zaman hava şartlarından kaynaklanmadığını hatırlatan Uzm. Dr. Hüseyin Güralp Bozkurt, özellikle yeni başlayan, giderek şiddetlenen veya uzun süre devam eden ağrıların ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Eklemde belirgin şişlik, kızarıklık, ısı artışı, hareket kaybı ya da ateşin eşlik ettiği ağrıların mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Hüseyin Güralp Bozkurt, "Hava şartları ağrı algısını etkileyebilen faktörlerden biri olsa da sürekli tekrarlayan veya günlük yaşamı kısıtlayan ağrıların nedenini araştırmak gerekiyor. Ağrıları yalnızca lodos veya yağmurla ilişkilendirerek doktora başvurmayı ertelemek doğru değil. Erken değerlendirme, altta yatan sorunun belirlenmesi ve kişiye uygun tedavinin planlanması açısından önem taşımaktadır" dedi.