Dr. Çınar, akciğer kanserinin önlenebilir olduğunu belirtti, yılda 2 milyon kişi ölüyor

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Ulaş Çınar, dünyada en sık ölüme neden olan hastalıkların başında gelen akciğer kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada en sık ölüme neden olan hastalıkların başında akciğer kanseri geliyor. Medicana International Samsun Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Ulaş Çınar, beyin, kemik, karaciğer gibi hayati organlara da sıçrama riski bulunan bu hastalıktan korunmak için yapılması gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.

Akciğer kanserinin uzak organlara da sıçrayabilen ölümcül bir hastalık olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Hüseyin Ulaş Çınar, "Akciğer kanseri tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir hastalık. Dünyada en sık ölüme neden olan hastalıkların başında geliyor. DSÖ verilerine göre de yılda 2 milyon kişi bu hastalıktan hayatını kaybediyor" dedi.

Akciğer kanserinin en önemli belirtileri nefes darlığı, öksürük, kanlı balgam, istemsiz aşırı kilo kaybı gibi kansere özgü olmayan belirtilerdir. Akciğer kanserlerinde tümörün cinsi büyük önem ar ediyor. Tümörler genel olarak 2 başlıkta incelenir. Akciğer kanserinde küçük hücreli ve küçük hücreli dışı olarak ele alınıyor. Küçük hücreli tümörlerde tedavi daha çok kemoterapi, radyoterapi olurken, küçük hücreli dışı tümörlerde erken evre akciğer kanseri ise hastalar, en önemli tedaviyi cerrahi tedavi oluşturmakta" diye konuştu.

Hastalığın ana etkeninin tütün ve tütün ürünleri tüketimi olduğuna da değinen Doç. Dr. Çınar, ayrıca şunları söyledi:

"Akciğer kanserinin en önemli risk faktörleri arasında tütün ve tütün ürünlerine maruziyet gelmekte. Bunun yanında asbest, radon gazı, kimyasallar, toz ve gaz dumanlarının inhalasyonu, hava kirliği ve genetik faktörler de akciğer kanserinin başlıca risk faktörleri arasında. Akciğer kanseri önlenebilir bir hastalık. Sigara kullanma alışkanlığının kullanılması ile birlikte toplumda bu tür ölümcül hastalıkların zaman içerisinde giderek azalacağını düşünüyoruz."