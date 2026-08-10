Dr. Ramazan Erkoç Uzman Hekim Unvanı Aldı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayan Araştırma Görevlisi Dr. Ramazan Erkoç, ihtisas sınavını başarıyla geçerek İç Hastalıkları Kliniği'nin 47. uzmanı oldu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde İç Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini sürdüren Araştırma Görevlisi Dr. Ramazan Erkoç, girdiği ihtisas sınavını başarıyla vererek İç Hastalıkları Kliniği'nin 47. uzmanı oldu. Edinilen bilgiye göre, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlayan Dr. Ramazan Erkoç, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla geçti. Dr. Erkoç, Dr. Öğretim Üyesi Dilek Gibyeli Genek danışmanlığında hazırladığı "Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarında Epikardiyal Yağ Doku ve Obezite İlişkisi" konulu tez sunumunu da başarıyla tamamlayarak hastaneden uzman hekim unvanını almaya hak kazanan 336. araştırma görevlisi hekim oldu. Tıp dünyasının farklı alanlarından akademisyenlerin yer aldığı uzmanlık sınav jürisinde, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Özgür Tanrıverdi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Neşe Çınar, Gastroenteroloji Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Burak Özşeker, İç Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi İsmail Kırlı ve Nefroloji Bilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Dilek Gibyeli Genek görev yaptı. Başarıyla tamamlanan sınavın ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi yayımladığı mesajla Dr. Ramazan Erkoç'u tebrik ederek, yeni görevinde ve meslek hayatında başarılar diledi.