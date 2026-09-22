Dr. Yüzgeç, prostat kanseri hastalarının çoğunun 4. evrede ağrıyla geldiğini söyledi

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Veysel Yüzgeç, "Erkeklerin hasta olsun veya olmasın 50 yaşından sonra özellikle 6 ayda bir, gelemezlerse en azından yılda bir defa prostat kontrolünden geçmelerini öneriyoruz" dedi.

Elazığ Medilines Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Veysel Yüzgeç, prostat kanseri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Prostat hastalığının sadece erkeklerde olduğunun altını çizen Op. Dr. Veysel Yüzgeç, "Prostat bezi yeni doğan erkek çocukta dahi vardır. Erişkinlerde ortalama ağırlığı 20-30 gram arasında olup, yaşla birlikte büyümeye başlar. 40'lı yaşlardan sonra da yavaş yavaş bulgular vermeye başlar. 50'li yaşlardan sonra artık ben buradayım der. Prostatın semptomları, sık sık idrara gitme, gece idrara kalkma, kesik, kesik veya çatallı idrar yapma, idrarın ince gelmesi ve ileri atılamaması, idrarı tam boşaltamama gibi bulguları vardır. Prostat iyi huylu veya kötü huylu da olsa, hastanın genelde şikayetleri pek değişmiyor. Genelde obstrüktif semptomlar vardır. Ama prostatın büyümesi bazen iyi huylu, bazen de kötü huylu olabilir. Kötü huylu büyüme önemlidir. Zamanında tanı konulup teşhis edilirse hayat kurtarıcıdır" diye konuştu.

Prostat kanseri hastalarının kendilerine genellikle 4 evrede geldiklerini aktaran Dr. Yüzgeç, "4'üncü evre, ileri prostat kanseridir. Burada kişi prostat kanseri olmuştur ama semptomları sinsi seyrettiği için haberi olmamıştır. Bu evrede, prostat kanseri organın dışına çıkmış ve uzak organlara metastaz yapmıştır. Kemo ve radyoterapi tedavisiyle hastalar, tedavi edilmeye çalışılır. İdrar yapamıyorsa palyatif ameliyatlar yapılabilir. Üçüncü evre de prostat kanseri organın dışına çıkmıştır ama uzak metastaz yoktur. Prostata yakın organlara yayılım vardır. Burada radyoterapi ve kemoterapi uygulanabilir, uygun hastalarda cerrahi işlemle prostat ve çevre doku vücuttan temizlenebilir. İkinci evrede, prostat dokusunun dışına kanser hücreleri çıkmamıştır ama prostatın iki lobunda da yaygın olarak kanser dokusu bulunur. Birinci grup hastada ise prostat kanseri prostat bezinin bir lobunda vardır ve prostat dokusunu dışına çıkmamıştır. Bu aşamada prostat kanseri, tesadüfen ya da düzenli kontrollerini yaptıran hastalarda tespit edilebilir. Önemli olanda hastaları bu aşamada tespit etmektir. Bu da hastaların en az yılda bir ürolojik kontrollere gelmesiyle mümkündür" şeklinde konuştu.

"4. evre prostat kanserli hastanın kliniği çok bozuktur"

Dr. Yüzgeç, "Tahliller ve görüntülemeleri yapılan hastada bir risk varsa ona göre tedavi yoluna gidelim. Bu grup hastalar, prostatta kanser başlamış ama hemen hemen hiçbir bulgusu olmayan hastalardır. Muayene görüntüleme ile bile çok anlaşılmazlar. Kanda prostat tümör markırı olan PSA yüksekliği ile şüphelenilir. O durumda hastalara önce ilaç tedavisi, teyit etme testleri ve prostat multiparametrik MR testi o da olmazsa biyopsiyle tanı konulur. Biz hastaların hastalıkları fazla ilerlemeden yakalamak istiyoruz. Onun için de erkeklerin hasta olsun veya olmasın 50 yaşından sonra özellikle 6 ayda bir gelirlerse daha güzel olur, gelemezlerse yılda bir defa prostat tahlilleri yaptırmalarını istiyoruz. Prostat kanserli hasta, eğer uzak metastaz ile gelirse ki bu da, en çok kemiğe yayılım şeklindedir. 4. evre prostat kanserli hastanın kliniği çok bozuktur. Ağrıları çok fazladır. Haliyle hastayı toparlamak zordur" cümlelerini kullandı.