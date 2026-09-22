Dr. Yüzgeç, prostat kanseri hastalarının çoğunun 4. evrede ağrıyla geldiğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dr. Yüzgeç, prostat kanseri hastalarının çoğunun 4. evrede ağrıyla geldiğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dr. Yüzgeç, prostat kanseri hastalarının çoğunun 4. evrede ağrıyla geldiğini söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Veysel Yüzgeç, 50 yaş sonrası erkeklere 6 ayda bir, mümkün değilse yılda bir prostat kontrolü önerdi. Yüzgeç, sinsi seyreden prostat kanserinin çoğu hastada 4. evrede ağır ağrılarla görüldüğünü, düzenli kontrolün hayat kurtardığını belirtti.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Veysel Yüzgeç, "Erkeklerin hasta olsun veya olmasın 50 yaşından sonra özellikle 6 ayda bir, gelemezlerse en azından yılda bir defa prostat kontrolünden geçmelerini öneriyoruz" dedi.

Elazığ Medilines Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Veysel Yüzgeç, prostat kanseri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Prostat hastalığının sadece erkeklerde olduğunun altını çizen Op. Dr. Veysel Yüzgeç, "Prostat bezi yeni doğan erkek çocukta dahi vardır. Erişkinlerde ortalama ağırlığı 20-30 gram arasında olup, yaşla birlikte büyümeye başlar. 40'lı yaşlardan sonra da yavaş yavaş bulgular vermeye başlar. 50'li yaşlardan sonra artık ben buradayım der. Prostatın semptomları, sık sık idrara gitme, gece idrara kalkma, kesik, kesik veya çatallı idrar yapma, idrarın ince gelmesi ve ileri atılamaması, idrarı tam boşaltamama gibi bulguları vardır. Prostat iyi huylu veya kötü huylu da olsa, hastanın genelde şikayetleri pek değişmiyor. Genelde obstrüktif semptomlar vardır. Ama prostatın büyümesi bazen iyi huylu, bazen de kötü huylu olabilir. Kötü huylu büyüme önemlidir. Zamanında tanı konulup teşhis edilirse hayat kurtarıcıdır" diye konuştu.

Prostat kanseri hastalarının kendilerine genellikle 4 evrede geldiklerini aktaran Dr. Yüzgeç, "4'üncü evre, ileri prostat kanseridir. Burada kişi prostat kanseri olmuştur ama semptomları sinsi seyrettiği için haberi olmamıştır. Bu evrede, prostat kanseri organın dışına çıkmış ve uzak organlara metastaz yapmıştır. Kemo ve radyoterapi tedavisiyle hastalar, tedavi edilmeye çalışılır. İdrar yapamıyorsa palyatif ameliyatlar yapılabilir. Üçüncü evre de prostat kanseri organın dışına çıkmıştır ama uzak metastaz yoktur. Prostata yakın organlara yayılım vardır. Burada radyoterapi ve kemoterapi uygulanabilir, uygun hastalarda cerrahi işlemle prostat ve çevre doku vücuttan temizlenebilir. İkinci evrede, prostat dokusunun dışına kanser hücreleri çıkmamıştır ama prostatın iki lobunda da yaygın olarak kanser dokusu bulunur. Birinci grup hastada ise prostat kanseri prostat bezinin bir lobunda vardır ve prostat dokusunu dışına çıkmamıştır. Bu aşamada prostat kanseri, tesadüfen ya da düzenli kontrollerini yaptıran hastalarda tespit edilebilir. Önemli olanda hastaları bu aşamada tespit etmektir. Bu da hastaların en az yılda bir ürolojik kontrollere gelmesiyle mümkündür" şeklinde konuştu.

"4. evre prostat kanserli hastanın kliniği çok bozuktur"

Dr. Yüzgeç, "Tahliller ve görüntülemeleri yapılan hastada bir risk varsa ona göre tedavi yoluna gidelim. Bu grup hastalar, prostatta kanser başlamış ama hemen hemen hiçbir bulgusu olmayan hastalardır. Muayene görüntüleme ile bile çok anlaşılmazlar. Kanda prostat tümör markırı olan PSA yüksekliği ile şüphelenilir. O durumda hastalara önce ilaç tedavisi, teyit etme testleri ve prostat multiparametrik MR testi o da olmazsa biyopsiyle tanı konulur. Biz hastaların hastalıkları fazla ilerlemeden yakalamak istiyoruz. Onun için de erkeklerin hasta olsun veya olmasın 50 yaşından sonra özellikle 6 ayda bir gelirlerse daha güzel olur, gelemezlerse yılda bir defa prostat tahlilleri yaptırmalarını istiyoruz. Prostat kanserli hasta, eğer uzak metastaz ile gelirse ki bu da, en çok kemiğe yayılım şeklindedir. 4. evre prostat kanserli hastanın kliniği çok bozuktur. Ağrıları çok fazladır. Haliyle hastayı toparlamak zordur" cümlelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Prostat KanseriProstat KanseriSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avukat sevgilisiyle tartışan kadın doktor terastan düştü “Tutmaya çalıştım, paçası elimden kaydı“ Avukat sevgilisiyle tartışan kadın doktor terastan düştü! "Tutmaya çalıştım, paçası elimden kaydı"
Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: Bir haftada 46 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Bir haftada 46 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
Meteoroloji saat verdi İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 6 ile kuvvetli yağış geliyor
Mengen’deki çifte cinayetin firari zanlısı, 38 günün sonunda ormanlık alanda ele geçirildi Mengen'deki çifte cinayetin firari zanlısı, 38 günün sonunda ormanlık alanda ele geçirildi
Arda Güler kararı tartışma yarattı Mourinho’ya olay tepki Arda Güler kararı tartışma yarattı! Mourinho'ya olay tepki
AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat’tan tüccarlara net çağrı “Elinizi taşın altına koyun“ AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat'tan tüccarlara net çağrı! "Elinizi taşın altına koyun"
11:47
Artık zirvede değil İşte Uzak Şehir’i tahtından eden yapım
Artık zirvede değil! İşte Uzak Şehir'i tahtından eden yapım
11:40
Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu
Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu
11:19
Yaylada adım atacak yer kalmadı Herkes aynı taşın peşinde
Yaylada adım atacak yer kalmadı! Herkes aynı taşın peşinde
11:15
Manisa’da okula silahlı saldırı 2’si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
11:11
Finans çevreleri şaşkın Türkiye’deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
Finans çevreleri şaşkın! Türkiye'deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
10:46
Manisa’daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı
Manisa'daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 12:00:26. #7.12#
SON DAKİKA: Dr. Yüzgeç, prostat kanseri hastalarının çoğunun 4. evrede ağrıyla geldiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement