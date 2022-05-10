DSÖ'den "gizemli hepatit" açıklaması: 348 kişiye bulaştı - Son Dakika
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DSÖ'den "gizemli hepatit" açıklaması: 348 kişiye bulaştı

10.05.2022 19:06
DSÖ'den "gizemli hepatit" açıklaması: 348 kişiye bulaştı

Gizemli hepatitin şimdiye kadar 348 kişiye bulaştığını açıklayan Dünya Sağlık Örgütü , virüsün kaynağına dair en kuvvetli varsayım adenovirüsü işaret ettiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve devamında çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün şimdiye kadar toplam 348 kişiye bulaştığını bildirdi.

70 VAKA İSE DOĞRULANMA AŞAMASINDA

DSÖ Küresel HIV, Hepatit ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Programı Araştırmacısı Dr. Philippa Easterbrook, Örgütün Cenevre merkezindeki basın toplantısında AA muhabirinin hepatit vakalarının güncel durumuna ilişkin sorusunu cevapladı. Örgütün üye ülkelerden gelen 348 hepatit vakayı doğruladığını belirten Easterbrook, 70 vakanın ise doğrulanma aşamasında olduğunu kaydetti.

"VİRÜSÜN KAYNAĞINA DAİR EN KUVVETLİ VARSAYIM ADENOVİRÜSÜ"

Easterbrook, vakaların görüldüğü ülkelerde geçen hafta yapılan ek araştırmaların nedeni belirsiz hepatit virüsüne dair daha somut neticeler verdiğini belirterek "İngiltere başta olmak üzere vakaların görüldüğü ülkelerde virüsün genetiği ve enfekte olan çocukların bağışıklık tepkisi incelendi. An itibarıyla bu virüsün kaynağına dair en kuvvetli varsayım adenovirüsü işaret ediyor, fakat Kovid-19'un bu virüsteki muhtemel rolünü, vakaların Kovid-19 koenfeksiyonu veya geçmiş enfeksiyonlarla alakalı olup olmadığını da ciddi oranda dikkate alıyoruz." açıklamasında bulundu.

Şu an dünyada 6 ülkede 5'in üzerinde vakanın görüldüğünü belirten Easterbrook, vakaların yüzde 70'inde adenovirüs, yüzde 18'inde de Kovid-19 bulunduğu bilgisini paylaştı.Easterbrook, virüs nedeniyle karaciğer iflası geçiren kişi sayısının hala 18 olduğunu ifade ederek, "Karaciğer iflası geçiren vakaların biyopsi incelemelerinde karaciğer dokularına bakıldı ve bu iflasların, adenovirüsün yol açtığı olağan karaciğer iflasından farklı olduğu belirlendi. Karaciğer sorununun asıl kaynağına dair ek araştırmaların sonucunu bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"YENİ BİR KÜRESEL SALGINA DÖNÜŞEBİLİR"

DSÖ'nün hepatit vakalarının raporlanması ve değerlendirmesine dair üye ülkelerle yakın temas içinde olduğunu belirten Easterbrook, bu hafta içinde vakalara ilişkin yeni bir güncellemenin yapılabileceğini bildirdi.

Geçen ay İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa zamanda 20 ülkeye yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsünün, Kovid-19'un ardından yeni bir küresel salgına yol açabileceğinden şüpheleniliyor.En son ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 6 Mayıs'ta, 25 eyalette 100'den fazla çocukta virüsün görüldüğü ve şimdiye kadar 5 çocuğun virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Endonezya Sağlık Bakanlığı da şimdiye kadar ülkede 14 vaka görüldüğünü ve 4 çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri olan virüs, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.

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Dünya Sağlık Örgütü, England, HIV, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

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