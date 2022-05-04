DSÖ'den obezite uyarısı: Avrupa'da salgın boyutuna ulaştı, ilk sırada Türkiye var - Son Dakika

DSÖ'nün yeni yayınladığı rapora göre, obez veya fazla kilolu olan yetişkin sayısı göz önüne alındığında ilk sırada Türkiye bulunuyor. Rapordaki verilere göre Türkiye'de yetişkin nüfusun yüzde 66,8'i fazla kilolu, obez olarak nitelendirilenlerin oranı ise yüzde 32,1.

Türkiye'nin ardından, yetişkinlerde fazla kiloluların oranının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Malta, İsrail ve İngiltere oldu. Fazla kilo sorununun en az görüldüğü ülkeler ise yüzde 45 ile Tacikistan, yüzde 48 ile Özbekistan ve Kırgızistan.

PANDEMİ, OBEZİTEYİ ARTIRDI

Raporda, obezitenin yaygınlaşmasında Covid-19 pandemisinin de önemli rolü olduğuna dikkat çekildi. Uzmanlar pandeminin yol açtığı hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının kilo artışını hızlandırdığını, Avrupa'da giderek dijitalleşen yaşam tarzının da sorunu daha da ciddi gale getirdiğini vurguluyor.

SAĞLIKSIZ GIDA SATIŞININ SINIRLANMASI İSTENDİ

DSÖ'nün Avrupa Direktörü Hans Kluge, obezitenin Avrupa'da artık salgın boyutuna ulaştığını ve durumun giderek daha vahim hale geldiğini belirtti. Kluge, "sağlığa yatırım yaparak ve uygun çevre koşulları oluşturarak" bu durumu tersine çevirebileceklerini söyledi.

DSÖ'nün önerdiği önlemler arasında vergilerin şekerli içeceklerde artırılması, sağlıklı gıdadaysa azaltılması, çocuklara sağlıksız gıda satışının sınırlanması yer alıyor.