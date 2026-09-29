Dünya Kalp Günü'nde Sivas Numune Hastanesi kardiyoloğu Cesur, 4 temel öneri paylaştı - Son Dakika
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Dünya Kalp Günü'nde Sivas Numune Hastanesi kardiyoloğu Cesur, 4 temel öneri paylaştı

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Dünya Kalp Günü\'nde Sivas Numune Hastanesi kardiyoloğu Cesur, 4 temel öneri paylaştı
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Sivas Numune Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Burak Cesur, 29 Eylül Dünya Kalp Günü'nde kalp ve damar hastalıklarından korunmaya yönelik 4 temel öneri paylaştı. Cesur, hareketli yaşam, sigara ve tütün ürünlerinden uzak durma, dengeli beslenme ve stresi azaltmayı önerdi.

Sivas Numune Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Burak Cesur, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla kalp ve damar hastalıklarından korunmaya yönelik önemli önerilerde bulundu.

Kalp ve damar hastalıklarının dünyada önemli ölüm nedenleri arasında yer aldığını belirten Cesur, hastalık ortaya çıkmadan önce alınacak önlemlerin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kalp sağlığının korunmasında hareketli yaşam, sigara ve tütün ürünlerinden uzak durma, dengeli beslenme ve stresin azaltılması olmak üzere 4 temel noktaya dikkat çeken Cesur, düzenli fiziksel aktivitenin ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kalp hastalıkları riskinin azaltılmasına katkı sağladığını kaydetti.

Cesur, "Hareketsiz yaşamdan kaçınalım, sigara ve tütün ürünlerinden uzak duralım, dengeli beslenelim ve stresi mümkün olduğunca azaltalım" dedi.

Kaynak: İHA
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