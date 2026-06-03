Dünya MS Günü'nde Farkındalık Programı - Son Dakika
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Dünya MS Günü'nde Farkındalık Programı

Dünya MS Günü\'nde Farkındalık Programı
03.06.2026 12:53
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Bursa'da MS hastalığı hakkında bilgi vermek için program düzenlendi, erken tanı ve tedavi vurgulandı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünce, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dünya MS Günü kapsamında program düzenlendi.

Programda MS (Multipl Skleroz) hastalığının belirtileri, risk faktörleri ve tedavi yöntemleri hakkında katılımcılara çeşitli bilgiler aktarıldı. Programda konuşan Nöroloji Uzmanı Dr. Ali Özhan Sıvacı, Multipl Skleroz'un genç erişkinlerde kazalar ya da travmalardan sonra en sık engellilik oluşturabilen ciddi bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Hastalığın erken teşhisi ve erken tedaviye başlanmasının önemli fark oluşturduğunun altını çizen Uzm. Dr. Sıvacı, "Eğer bunları yapabiliyor isek hastalarımız engelliliğe ulaşmadan hayatlarının sonuna kadar gayet kaliteli bir hayat geçirebiliyorlar. Tabii bunu yapabilmek için de çok önemli uzmanlaşmış merkezlere ihtiyaç var. MS, tanısı ve tedavisi gerçekten önemli merkezlerde, yapılması gereken ciddi bir hastalık" şeklinde konuştu.

2 bine yakın hasta takip ediliyor

Hastane bünyesinde yaklaşık 10 yıldır nitelikli hizmet verdiklerini vurgulayan Doç. Dr. Meral Seferoğlu ise, düzenli takip ve tedavisini yaptıkları 2 bine yakın hastaları olduğunun bilgisini verdi. Dünya MS Günü nedeniyle hastalara yönelik program düzenlediklerini belirten Doç. Dr. Seferoğlu, "Her yıl farklı etkinliklerle MS'te tanı, tedavi, ayırıcı tanı sorunlarını gözden geçiriyoruz ve bu etkinliklerde hastalarımızın MS ile ilgili farkındalıkları artıyor, tedavi uyumları artıyor ve bizimle olan iletişimleri güçleniyor" dedi.

Hastalar daha erken tanı alabiliyor

Sağlık Bakanlığı'nın imkanları ile MS hastaları günümüzde dünyada kullanılan bütün tedavilere Türkiye'de ulaşabildiğini dile getiren Seferoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu, Türkiye'de yaşayan hastalar için çok büyük bir imkan. Bu nedenle Türkiye'de yaşayan MS hastaları oldukça şanslı. Hemen hemen her ilde MS alanında çalışan hekimlere ulaşmak da mümkün. Teknolojinin, görüntülemenin gelişmesiyle artık MS hastaları daha erken tanı alabiliyor ve bu tedavilere de daha erken ulaşabiliyor. Burada hastaya düşen görev düzenli olarak kontrollere gelmek ve tedavisini aksatmadan kullanmak. Bu alanda deneyimli hekimlere takip olmak, hastalık sürecini yönetmek açısından oldukça önemli. Sağlık Bakanlığımıza, bize ve hastalara sunduğu bu imkanlar için teşekkür ediyoruz."

Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen programa; hastane yönetimi, nöroloji hekimleri, sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınları katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Dünya MS Günü'nde Farkındalık Programı - Son Dakika

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