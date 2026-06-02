Dünya Tütünsüz Günü\'nde Farkındalık Etkinliği

Dünya Tütünsüz Günü kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde açılan stantta, sigara ve tütün ürünlerinin zararları hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Yeşilay Bayburt Şubesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Narkotik Şube iş birliğiyle 'Olay Yeri' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, tütün ve bağımlılık yapıcı maddelerin birey ve toplum sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri vatandaşlara anlatıldı.

Kentin en işlek caddesinde kurulan stantta vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı, sigarayı bırakmak isteyenler Sağlıklı Hayat Merkezi'ne yönlendirildi. Standa gelen vatandaşlara nefes testi de yapılarak, sigara kullanımının solunum sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik alanında oluşturulan temsili olay yeri düzenlemesiyle, sigaranın insan sağlığı üzerindeki zararları ve bağımlılıkla mücadelenin önemi anlatıldı. Yeşilay gönüllüleri ile sağlık ve emniyet ekipleri, vatandaşlara tütün kullanımının yol açabileceği sağlık sorunları, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve bağımlılıklardan uzak durulması konusunda bilgi verdi.

Özellikle gençlerin bağımlılık yapıcı maddelere karşı bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilen farkındalık etkinliğinde vatandaşların sigarayı bırakma sürecinde destek alabilecekleri birimler de tanıtıldı. - BAYBURT