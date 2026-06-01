Dünya Tütünsüz Günü'nde Sağlık Uyarısı
Dünya Tütünsüz Günü'nde Sağlık Uyarısı

01.06.2026 14:23
Uz. Dr. Sümeyye Yılmaz Taş, tütün kullanımının zararlarına dikkat çekerek sigara bırakma çağrısında bulundu.

Denizli Sümer KETEM Sigara Bırakma Polikliniği'nde görevli Uz. Dr. Sümeyye Yılmaz Taş 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında açıklamalarda bulundu.

Tütün kullanımının insan sağlığı üzerindeki ciddi zararlarına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından 31 Mayıs'ın Dünya Tütünsüz Günü olarak ilan edildiğini söyleyen Uz. Dr. Sümeyye Yılmaz Taş, tütün ve tütün ürünleri kullanımının, dünyada ve ülkemizde önlenebilir hastalıkların ve ölümlerin en önemli nedenlerinden biri olmaya devam ettiğini belirtti. Yılmaz; "Sigara başta olmak üzere tüm tütün ürünleri; akciğer kanseri, kalp hastalıkları, felç, KOAH ve birçok solunum yolu hastalığına yol açmaktadır. Sadece kullanan kişiyi değil, pasif içicilik yoluyla çevresindeki insanları da olumsuz etkilemektedir. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve hamileler sigara dumanından daha fazla zarar görmektedir. Evde, iş yerinde veya kapalı alanlarda içilen her sigara, toplum sağlığını tehdit etmektedir. Bugün artık çok iyi biliyoruz ki "bir tane sigaradan bir şey olmaz" düşüncesi doğru değildir. Düzenli tütün kullanımı zamanla bağımlılığa dönüşmekte, kişinin hem sağlığını hem de yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Nefes darlığı, sürekli yorgunluk, öksürük, kötü ağız kokusu ve fiziksel performans düşüklüğü gibi etkiler günlük yaşamı doğrudan etkilemektedir. Ayrıca sigara kullanımı aile bütçesine de ciddi ekonomik yük oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.

Tütünü bırakmanın her yaşta mümkün olduğunu ve bırakıldıktan kısa bir süre sonra vücudun kendini yenilemeye başladığını aktaran Uz. Dr. Sümeyye Yılmaz Taş; "Sigaranın bırakılmasıyla birlikte nefes almak kolaylaşır, kalp ve akciğer sağlığı olumlu yönde gelişir, hastalık riski giderek azalır. Sağlıklı bir yaşam için atılacak en önemli adımlardan biri tütün ürünlerinden uzak durmaktır. Bu kapsamda vatandaşlarımızı, hem kendi sağlıklarını hem de sevdiklerinin sağlığını korumak adına tütün ürünlerinden uzak durmaya davet ediyoruz. Özellikle gençlerimizin sigaraya başlamasını önlemek, dumansız hava sahalarını korumak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur.31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü vesilesiyle bir kez daha hatırlatıyoruz. Sağlıklı bir nefes, dumansız bir hayatla mümkündür" ifadelerini kullandı.

Tütün ve tütün ürünlerinden kurtulmak isteyenleri Sigara Bırakma Polikliniklerine beklediklerini belirten Uz. Dr. Sümeyye Yılmaz Taş; "Polikliniğimize başvuruda bulunmak isteyen kişiler Alo 171 Sağlık Bakanlığı Sigarayı Bırakma Danışma Hattı'nı arayarak randevu alabilirler" dedi. - DENİZLİ

