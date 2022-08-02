Dünyanın en büyük meyvesi! Jackfruit'in faydaları saymakla bitmiyor - Son Dakika
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Dünyanın en büyük meyvesi! Jackfruit'in faydaları saymakla bitmiyor

02.08.2022 09:44

'Meyvelerin şahı' olarak adlandırılan jackfruit, yüksek lifli olduğu için bağırsakları çalıştırıyor ve vücudu temizliyor. Yaklaşık 1 metre uzunluğa, 50 cm çapa ve 40 kilo ağırlığa ulaşabilen dünyanın en büyük meyvesinin kanseri engelleyici etkisi de var.

Dünyanın çeşitli yerlerinde yetişen ve ülkemizde adına sık rastlanmayan pek çok egzotik meyve çeşidi var. Rengarenk yapıları ve birbirinden farklı lezzetleriyle bu meyveler genellikle tropikal iklimin hakim olduğu bölgelerde yetişiyor. Değişik lezzetinin yanı sıra birçok faydaları da bulunan bu meyvelerden bir tanesi de Jackfruit meyvesi.

JACKFRUİT MEYVESİNİN FAYDALARI

Ağırlığına rağmen ağaçta yetişen ve 'meyvelerin şahı' olarak da adlandırılan jackfruit'in faydalarını Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli şöyle sıraladı;

Yetiştiği yerde kimse onunla yarışamıyor! İşte meyvelerin şahı jackfruitin vücuda olan faydaları

"En önemli özelliklerinden biri çok yüksek lifli. Yüksek lifli olduğu için de tokluk hissi çok çabuk veriyor."

Yetiştiği yerde kimse onunla yarışamıyor! İşte meyvelerin şahı jackfruitin vücuda olan faydaları

"Aslında tatlı bir meyve; fakat yüksek lifli olduğu için bağırsakları çalıştırıyor ve çok detoksike ediyor vücudu temizliyor o yüzden de kilo vermeye de yardımcı. Kanseri engelleyici etkisi var çünkü çok yüksek C vitamini var."

Yetiştiği yerde kimse onunla yarışamıyor! İşte meyvelerin şahı jackfruitin vücuda olan faydaları

"C vitamini nedeniyle antioksidan desteği ve serbest radikallere karşı geliyor. Ciddi anlamda koruyucu etki var LDL'yi kötü huylu kolesterolü düşürüyor. Tansiyonu düzenliyor. Bir de özellikle tiroid için içinde barındırdığı bakır nedeniyle tiroidi de düzenleyici etkiye sahip."

Yetiştiği yerde kimse onunla yarışamıyor! İşte meyvelerin şahı jackfruitin vücuda olan faydaları

"Cilt için çok yararlı bir şeyi var. İçindeki tohumunu 6 gün suyun içinde bekletip o sıvıyı cildinize sürdüğünüzde ve bunu rutin olarak yaptığınızda pırıl pırıl parlayan da bir cildiniz oluyor. Yani şöyle bir meyve; bu kadar büyük bir meyve ama her şeyinden faydalanılabiliniyor rahatlıkla"

Yetiştiği yerde kimse onunla yarışamıyor! İşte meyvelerin şahı jackfruitin vücuda olan faydaları
Yetiştiği yerde kimse onunla yarışamıyor! İşte meyvelerin şahı jackfruitin vücuda olan faydaları
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