Dünyanın en zor yarışlarından biri olan Barkley Maratonu\'nu bir kadın koşucu bitirdi

Dünyanın en zor yarışlarından biri olarak görülen Barkley Maratonu’nu, 160 kilometreye çıkarıldığı 1989 yılından bu yana ilk kez bir kadın koşucu bitirdi.
Jasmin Paris bu maratonu bitirmeyi başaran tarihteki 20 kişi arasına ismini yazdırdı.
İskoç maratoncu bitiş çizgisine 60 saatlik sürenin bitimine 99 saniye kala ulaştı.
40 yaşındaki kadın kendi sınırlarını denemek için yarışa katıldığını söyledi.
BBC’ye konuşan maratoncu maratonunun sonunda yere yığılmasını “büyük bir rahatlama anı” olarak anlattı.
Tüm dünyadaki kadınlar için de koştuğunu söyleyen Paris, “Sadece koşucu kadınlar için değil, bir mücadeleye başlamak isteyen ama o güveni kendinde bulamayan tüm kadınlar için başardığıma mutluyum” mesajı verdi.
Jasmin Paris bu maratona üç yıldır katılıyordu ve 2023’te de maratonu bitirmeye yaklaşmıştı.
Peki Barkley Maratonu neden en zorlu yarışlardan biri olarak kabul ediliyor.
Her yıl Tennessee eyaletindeki Frozen Head State Park’ta yapılan yarışta katılımcılar 32 kilometrelik tırmanışlarla dolu bir parkuru, farklı rotalarda tam 5 kez tamamlamaya çalışıyor.
Koşu, tırmanış ve yürüyüşten oluşan maratonda yarışı tamamlayabileler 60 saatlik süre içinde neredeyse hiç uyumuyor.
2023 yılında bir yarışçı uykusuzluk nedeniyle yolunu kaybetmiş yakındaki bir kasabada çöp kutuları ile konuşurken bulunmuştu. Bu yarışa katılan maratoncular uykusuzluğa bağlı halüsinasyonlarla da mücadele etmek zorunda kalıyorlar.
Maratondaki toplam tırmanış ve inişlerin toplamı 18 bin metreyi bulabiliyor. Bu da Everest Dağı’nın iki katı bir yüksekliğe karşılık geliyor.
Az sayıdaki yarışçının dayanıklılık sınavı yanında harita okuma gibi işleri de yerine getirmesi gerekiyor.
Yarışı bitiren ilk kadın olan Jasmin Paris, parkurdaki en zorlu şeylerden birinin de yalnızlık olduğunu söylüyor.
Maratoncular gecenin ilerlemiş saatlerinde ormanlık alanda yollarını bulmak zorunda kalıyor.
Paris, “Orada tamamen kendi başınızasınız. Çoğu yarışta, besin ve motivasyon bulabileceğiniz gönüllülerin yer aldığı kontrol noktaları olur. Ama bu öyle değil. Hem de hiç değil” diyerek yarışın zorluğunu anlatıyor.
42 kilometrelik tam maraton mesafesinin üzerindeki mesafeler ultra maraton olarak değerlendiriliyor.
Bunlar genellikle 100 kilometre ve üzeri parkurlardan oluşuyor.
Ancak kuralları ve her sene değişen yapısı ile Barkley Maratonu, benzer yarışlar arasında en delice olanlarından biri olarak kabul ediliyor.
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