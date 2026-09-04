Düzce Akçakoca'da Halk Sağlığı Haftası'nda anne ve çocuk sağlığı için stant kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce Akçakoca'da Halk Sağlığı Haftası'nda anne ve çocuk sağlığı için stant kuruldu

Düzce Akçakoca\'da Halk Sağlığı Haftası\'nda anne ve çocuk sağlığı için stant kuruldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde stant kurarak vatandaşlara anne ve çocuk sağlığı hakkında bilgilendirme yaptı. Mevsimlik tarım işçilerinin de ziyaret edildiği çalışmalarla erken tanı ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekildi.

9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Akçakoca ilçesinde anne ve çocuk sağlığına yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Halk Sağlığı Haftası kapsamında ilçede çeşitli farkındalık faaliyetleri düzenlendi. Bu kapsamda Akçakoca 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde stant kurularak vatandaşlara Bebeklik ve Çocukluk Çağı Taramaları, anne sütü, Gebe Okulu ve Bebek Akademisi hakkında bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlar, Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen eğitimlere davet edildi.

Mevsimlik tarım işçilerine sağlık bilgilendirmesi

Sağlık ekipleri tarafından ayrıca ilçede bulunan mevsimlik tarım işçilerinin yaşam alanları ziyaret edildi. Ziyaretlerde bebeklik ve çocukluk çağı taramalarının önemi hakkında bilgilendirme yapılırken, konuya ilişkin broşürler dağıtıldı.

"Sağlıklı Anne Sağlıklı Nesil" temasıyla gerçekleştirilen çalışmalarla anne ve çocuk sağlığı konusunda farkındalığın artırılması, erken tanı ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekilmesi amaçlandı.

Kaynak: İHA

Akçakoca, 9 Eylül, Sağlık, Tarım, Düzce, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Düzce Akçakoca'da Halk Sağlığı Haftası'nda anne ve çocuk sağlığı için stant kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşın sofrasına gidecekti Kilolarcası son anda yakalandı Vatandaşın sofrasına gidecekti! Kilolarcası son anda yakalandı
Casperlar’ın bir de “çocuk yapılanması“ varmış 51 çocuğa daha açıldı: İddialar inanılmaz Casperlar'ın bir de "çocuk yapılanması" varmış! 51 çocuğa daha açıldı: İddialar inanılmaz
4 milyon AÖF öğrencisine üniversiteye dönme fırsatı 4 milyon AÖF öğrencisine üniversiteye dönme fırsatı
Fenerbahçe’de 45,5 milyon euro buhar oldu Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu
Kendisine ulaşılamayınca ekipler evine gitti Acı manzarayla karşılaştılar Kendisine ulaşılamayınca ekipler evine gitti! Acı manzarayla karşılaştılar
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

12:13
Beşiktaş’ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü’de Rakam bomba
Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü'de! Rakam bomba
11:35
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı Salonda korku dolu anlar
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı! Salonda korku dolu anlar
11:26
Kılıçdaroğlu’nu öfkelendiren görüntü
Kılıçdaroğlu'nu öfkelendiren görüntü
11:11
İstanbul’u kana bulayacaktı İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
10:25
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
10:23
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 12:18:57. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce Akçakoca'da Halk Sağlığı Haftası'nda anne ve çocuk sağlığı için stant kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement