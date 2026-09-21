Düzce'de 1042 öğrenciye sağlık eğitimi verildi, Sağlık Elçisi olmaları hedefleniyor - Son Dakika
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Düzce'de 1042 öğrenciye sağlık eğitimi verildi, Sağlık Elçisi olmaları hedefleniyor

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Düzce\'de 1042 öğrenciye sağlık eğitimi verildi, Sağlık Elçisi olmaları hedefleniyor
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Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nün programı kapsamında anaokulu ve ilkokul düzeyindeki 1042 öğrenciye sağlık eğitimi verildi, uygun görülenlere göz taraması yapıldı. Yıl boyunca sürecek çalışmayla öğrencilerin bilgilerini çevrelerine aktaran Sağlık Elçisi olması hedefleniyor.

Düzce'de bin 42 öğrenciyi kapsayan sağlık seferberliğinde çocuklar hem sağlık taramasından geçti hem de önemli bilgiler öğrendi. Göz ve skolyoz taramalarının yanı sıra 112, hijyen, beslenme ve afet bilinci eğitimleriyle öğrenciler "Sağlık Elçisi" olmaya hazırlanıyor.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nce yürütülen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Programı" kapsamında, Uzun Mustafa İlkokulunda öğrencilere yönelik sağlık eğitimi ve farkındalık etkinliği düzenlendi.

Program kapsamında anaokulu ve ilkokul düzeyinde eğitim gören bin 42 öğrenciye sağlık okuryazarlığının artırılması amacıyla çeşitli eğitimler verildi. Öğrencilerin öğrendikleri bilgileri aileleri ve çevreleriyle paylaşarak birer "Sağlık Elçisi" olmaları hedeflendi.

Gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklerde İl Sağlık Müdürlüğü ve paydaş kurumların katılımıyla interaktif bilgilendirme sunumları ve uygulamalı eğitimler yapıldı. Öğrencilere Aile Hekimliği, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, afet bilinci ve UMKE, ağız ve diş sağlığı, kişisel hijyen, bulaşıcı hastalıklardan korunma, fiziksel aktivite ve dengeli beslenme konularında bilgiler aktarıldı.

Öğrencilere göz taraması yapıldı

Program kapsamında uygun görülen öğrencilerde göz taraması da gerçekleştirildi. Görme ile ilgili yaşanabilecek sorunların erken dönemde tespit edilmesi amacıyla yapılan değerlendirmelerde sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi gereken öğrenciler belirlendi.

Yıl boyunca sürecek

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, programın yıl boyunca devam edeceğini belirterek çocuklara yönelik sağlık taramalarının yanı sıra sağlık bilincini artırmaya yönelik eğitimlerin de sürdürüleceğini söyledi.

Yılmaz, okullarda göz ve skolyoz taramaları gerçekleştirdiklerini, gerekli görülen öğrencilerin tedavi süreçlerinin planlanması için değerlendirmeler yaptıklarını ifade etti.

Çocuklara el yıkama ve bulaşıcı hastalıklardan korunma konusunda da bilgiler verildiğini aktaran Yılmaz, ambulansların tanıtıldığını ve 112 Acil Çağrı Merkezinin doğru şekilde nasıl kullanılacağı konusunda öğrencilerin bilgilendirildiğini kaydetti.

Programla birlikte öğrencilerin erken yaşta sağlık konusunda bilinçlendirilmesi ve edindikleri bilgileri çevrelerine aktararak "Sağlık Elçisi" olmaları amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
İl Sağlık MüdürlüğüEğitimSağlıkDüzceSon Dakika

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