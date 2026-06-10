Düzce'de Bilim Kafe: Prostat Hastalıkları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Bilim Kafe: Prostat Hastalıkları

Düzce\'de Bilim Kafe: Prostat Hastalıkları
10.06.2026 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilim Kafe etkinliğinde Doç. Dr. Dursun Baba, prostat hastalıkları ve tedavi süreçleri hakkında bilgi verdi.

Düzce Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe etkinliği Düzce Şehir Merkezinde Büyük Cami Meydanında yapıldı. Etkinlikte Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Dursun Baba, camiden çıkan cemaate prostat hastalıkları ile ilgili bilgiler verdi.

Düzce Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi'nce düzenlenen Bilim Kafe etkinliğinin 57.'ncisi Düzce şehir merkezinde bulunan Büyük Cami Meydanında yapıldı. Sessiz Tehlike Prostat Hastalıkları sloganıyla düzenlenen etkinlikte Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dursun Baba, belli bir yaştan sonra erkeklerde büyük oranda görülen prostat hastalıkları hakkında bilgiler verdi. Doç. Dr. Baba vatandaşlarla bir araya geldiği etkinlikte prostat hastalıklarına değinerek hastalık ve tedavi süreçleri hakkında bilgiler aktardı. Ayrıca Doç. Dr. Dursun Baba, prostat kanseri hakkında da bilgilendirmeler yaparak ailesinde prostat kanseri olanların 40 yaşından itibaren her yıl kontrolden geçmeleri gerektiğini söyledi.

Etkinlikte ayrıca Doç. Dr. Dursun Baba, vatandaşların merak ettiği konular hakkında da bilgiler vererek Düzcelilerin sorduğu soruları cevaplandırdı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Sağlık, Düzce, Bilim, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Düzce'de Bilim Kafe: Prostat Hastalıkları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te tekstil fabrikasında yangın Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası’nda görev alamayacak Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak
Diyarbakır’da termometreler 40 dereceye yaklaştı Diyarbakır'da termometreler 40 dereceye yaklaştı
Ukrayna’da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçti Ukrayna'da dron saldırısına uğrayan Türk gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti
ABD alarmda 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü ABD alarmda! 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü
Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu

10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10:19
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
09:57
Fatoş Pınar Türker’den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
Fatoş Pınar Türker'den İBB duruşmasında çıplak arama iddiası
09:52
Altında düşüşün dibi neresi Yeni tahmin geldi
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
08:28
BYD, Türkiye’deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
BYD, Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika projesini askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 10:46:28. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Bilim Kafe: Prostat Hastalıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.