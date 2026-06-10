Düzce\'de Bilim Kafe: Prostat Hastalıkları

Düzce Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe etkinliği Düzce Şehir Merkezinde Büyük Cami Meydanında yapıldı. Etkinlikte Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Dursun Baba, camiden çıkan cemaate prostat hastalıkları ile ilgili bilgiler verdi.

Düzce Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi'nce düzenlenen Bilim Kafe etkinliğinin 57.'ncisi Düzce şehir merkezinde bulunan Büyük Cami Meydanında yapıldı. Sessiz Tehlike Prostat Hastalıkları sloganıyla düzenlenen etkinlikte Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dursun Baba, belli bir yaştan sonra erkeklerde büyük oranda görülen prostat hastalıkları hakkında bilgiler verdi. Doç. Dr. Baba vatandaşlarla bir araya geldiği etkinlikte prostat hastalıklarına değinerek hastalık ve tedavi süreçleri hakkında bilgiler aktardı. Ayrıca Doç. Dr. Dursun Baba, prostat kanseri hakkında da bilgilendirmeler yaparak ailesinde prostat kanseri olanların 40 yaşından itibaren her yıl kontrolden geçmeleri gerektiğini söyledi.

Etkinlikte ayrıca Doç. Dr. Dursun Baba, vatandaşların merak ettiği konular hakkında da bilgiler vererek Düzcelilerin sorduğu soruları cevaplandırdı. - DÜZCE