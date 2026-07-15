Düzce'de Eğitimle KKKA ve Sıtmaya Dikkat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Eğitimle KKKA ve Sıtmaya Dikkat

Düzce\'de Eğitimle KKKA ve Sıtmaya Dikkat
15.07.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Çilimli'de muhtarlara ve Kur'an kursiyerlerine Kırım Kongo ve sıtma hakkında eğitim verildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde devlet hastanesi ile Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından muhtarlar ve Kur'an kursu kursiyerlerine yönelik Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve sıtma hastalıkları hakkında bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Çilimli İlçe Devlet Hastanesi ile Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ve sıtma hastalıklarına karşı farkındalığın artırılması amacıyla eğitim programı gerçekleştirdi. Düzenlenen eğitimde ilçedeki muhtarlar ile Kur'an kurslarında eğitim gören kursiyerlere, KKKA ve sıtma hastalıklarının bulaşma yolları, korunma yöntemleri, belirtileri ve erken müdahalenin önemi hakkında bilgi verildi.

Özellikle yaz aylarında kene kaynaklı hastalıklara karşı alınacak tedbirlerin hayati önem taşıdığına dikkat çekilerek vatandaşların korunma yöntemleri konusunda bilinçli hareket etmeleri gerektiği vurguladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çilimli, Sağlık, Kırım, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Düzce'de Eğitimle KKKA ve Sıtmaya Dikkat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı
Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat İstanbul’da yarın bu yollar kapalı olacak Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat! İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak
Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.’si bunda nasıl duruyor Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.'si bunda nasıl duruyor?
Pakistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti
5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı 5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı
Metrobüs yarın FSM Köprüsü’nü kullanacak Metrobüs yarın FSM Köprüsü'nü kullanacak

11:39
Yaprak Dökümü’nün Şevket’iydi Son halini görenler tanıyamıyor
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor
11:34
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in eşine yönelik eylem planında şok gelişme: İfadeleri ortaya çıktı
11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
10:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
07:59
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 12:01:05. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Eğitimle KKKA ve Sıtmaya Dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.