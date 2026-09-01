Düzce\'de PET-CT Cihazı Hizmete Girdi, Kanser Hastaları Şehir Dışına Gitmeyecek

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde kurulumu tamamlanan PET-CT cihazı, kanser teşhis ve tedavisinde önemli katkı sağlayacak. Deneme çekimleri başlayan cihaz sayesinde kanser hastalarının ve yakınlarının şehir dışına gitme ihtiyacı ortadan kalkacak.

Düzce'de uzun süredir gündemde olan kanser teşhis ve tedavi merkezi kurulması aşamasında ilk adımlar atılmaya başlandı. Mayıs ayı itibarıyla Düzce'de kurulumu başlayan PET-CT cihazının kurulumu tamamlandı ve deneme çekimleri başladı. MR cihazına benzeyen cihaz sayesinde hastalara gerekli radyoaktif maddelerin verilmesinin ardından belirli süreçler incelenerek çekim yapılacak. Cihaz kanserli bölgeleri tespit edecek, bu bölgelere uygulanacak tedavi süreçlerini belirleyecek ve hastaların tedavi süreci ile erken teşhis ve tedavide de önemli rol oynayacak.

"Hastaların 3 saatini alacak"

Cihazda çekim yapılabilmesi için hastaların hazırlık süreci hakkında bilgiler veren Nükleer Tıp Uzmanı Uzman Doktor Yunus Çökerdenoğlu "Öncelikle hastalarımızı teknik arkadaşlar karşıladıktan sonra belli formlarımız var. Onları eksiksiz bir şekilde dolduruyorlar. Daha sonra sıcak alan dediğimiz alana hastamızı alıyoruz. Burada dinlenme ve enjeksiyon odalarına alıyoruz. Tekrar sıcak oda kısmında gerekli radyoaktif maddenin miktarı ayarlanacak şekilde ayarlandıktan sonra enjeksiyon odalarında hastalarımıza enjekte edip yaklaşık bir saat beklemelerini istiyoruz. Bu süreç boyunca hastalarımızın konuşmasını, sakız çiğnememelerini yada bu şekilde hareket etmemelerini istiyoruz. Loş bir ortamda durmasını sağlıyoruz. Daha sonra hastalarımızı tekniker arkadaşlar çekim odasına alıyorlar. Orada da bir 15-20 dakika minimum olacak şekilde sabit yatarak durmalarını istiyoruz ve çekimlerini yapıyoruz. Çekim bitti. Daha sonra hastalarımızı tekrar enjeksiyon odasına alıp doktorlarımıza yani bizlere, görüntülerin kalitesini soruyoruz. Onay verdikten sonra hastalarımızı evlerine gönderiyoruz. Hastalarımızın yaklaşık olarak minimum 2 saat maksimum da 3 saat durmalarını istiyoruz. Çok sistemli bir çalışmamız var. Yani otomatik kapılarımız, sıcak oda, soğuk kısım, hastalar yakınlarının bekleme odaları. Hastalarımız için en uygun konforu sağlıyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmayacak şekilde hastalarımızla ilgileniyoruz" dedi.

"Hem bizlerin hem hastalarımızın işleri kolaylaşacak"

Cihazın devreye girmesi ile hem hastaların hem kendilerinin teşhis ve tedavi konusunda işlerinin kolaylaşacağını söyleyen Nükleer Tıp Uzmanı Uzman Doktor Zeynep Işık "PET-CT cihazı öncelikle onkoloji alanında kullanılan bir cihaz. Daha çok onkolojik hastalara faydamız olacak. Düzce'de şimdiye kadar olmaması nedeniyle hastalar şehir dışında tetkikleri yaptırmak zorunda kalıyordu. Şimdi Düzce'de olmasıyla bu işi kolaylaştıracağız. Ayrıca tedavi takiplerini de kolaylaştırılıyor. Hastaların tedavi tamamlandıktan sonra belirli aralıklarda tetkiklerine devam ediyor. Hastaların sağlığından bu sayede emin olunuyor. Bunun dışında hastaların dermatolojik hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ve bazı kan hastalıklarında da kullanılan kısımları var. Cihazımız bu noktada daha önce yapamadığımız yeni tetkikleri tarafımızca yapabilmemize fayda sağlayacak. İl Sağlık Müdürlüğümüzün ayrıca radyoterapi ünitesi kurmak niyeti de var. Hastanede radyoterapi ünitesinde yapılacak tedavi protokolleri hep bu cihazla çekilen görüntüler üzerinden sağlayacağız. Nerelere ışın verileceğini ve nerelere tedavi yapılacağını bunlar hep cihazının sağladığı görüntüler üzerinden gerçekleştirilen işlemler olacak" ifadelerini kullandı.

"Hastalarımız başka illere gitmek zorunda kalmayacak"

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Sinan Özdemir, cihaz sayesinde kanser hastaları ile yakınlarının başka illere gitmek zorunda kalmayacaklarını ifade ederek "Bu cihazın kurulması ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'nın Aralık ayında yapmış olduğu değerlendirmeyle Ocak ayında bize bir resmi tebliğ yapıldı. Biz bunun ihale sürecine başladık. İhale süreci de nisan ayıyla beraber başlayıp Mayıs ayı itibariyle bu cihazın ihalesini tamamlamış olduk. Yüklenici firmanın yaklaşık altı aylık bir süresi vardı. Bu süre zarfında da bize inşallah bu yılın ilk yarısında hizmete açık olacak şekilde gerekli çalışmaları tamamlıyorlar. Öncelikle şu an cihazın kurulumu sağlandı. Burada aynı zamanda Nükleer Düzenleme Kurulu, cihazın teknik şartları bunlar hepsi şu an hazırlanıyor. Allah nasip ederse deneme çekimlerine de başlayacağız. Burada bu sayede hastalarımızın başka illere gitmesine gerek kalmadan bizim ilimizde tanı, tedavi ve takip süreçlerinin tamamlanmasını hedefliyoruz. Kanser hastaları tanıyı aldıktan sonra bunun hem ruhsal bir durumu var hem maddi manevi durumları var. Bu tedavi için, bu takip için insanlar başka illere gitmek zorunda kalıyordu. Biz ilimize bu sayede buradaki halkımıza, vatandaşımıza gerekli tedavi ve takibi burada sağlanması açısından önemli bir avantaj elde etmiş olduk. Hastalarımızın başka bir ile gitmesine gerek kalmadı. İlimizdeki tek cihaz olması ve özelinde üniversitedeki hastalarımıza da hizmet verebilecek. Hem hastalarımız yol masraflarından hem de tedaviye kendi illerinde ulaşabilmiş olacaklar" dedi.

"Personelimizi de tamamladık"

Başhekim Özdemir, cihazın kurulumuyla birlikte sağlık personeli konusunda da eksikliklerin tamamlandığını dile getirerek "Sağlık Bakanlığımız, Personel Hizmetleri Genel Müdürlüğü gerekli atamaları sağladı. İlimizde bizim hastanemizde hematoloji uzmanımız, hem de iki tane de nükleer tıp uzmanımız var. Halkımız cihaza kolayca ulaşabilecek ve bunu değerlendirecek, tedavisini, takibini sağlayacak hekimlerimiz de var" ifadelerini kullandı.

"Düzce'de kanser tedavisinde bölgede önemli bir yere sahip olacak"

Başhekim Uzman Doktor Sinan Özdemir, kurulacak radyoterapi merkezi ile Düzce'nin kanser tanı ve tedavi sürecinde önemli yere sahip olacağını belirterek "Bu cihazla beraber ilerleyen dönemde radyoterapi cihazı daha gelecek. Onunla beraber kanser hastalarının tabii ki herkesi Allah korusun, Allah evlerden uzak tutsun ama kanser hastalarının tedavi takip süreçleri için özellikle bölge anlamında önemli avantajları bulunacak. Bu kapsamda bu yatırımların bize sağlanmasında özellikle ilgili yöneticilerimiz, sayın valimiz, sayın milletvekillerimiz, sayın belediye başkanımız, il sağlık müdürümüz bu konuda sürecin özellikle yakından takipçisi oldular. Bizlerin de bu süreçte ciddi manevi destekçisi oldular. Düzce halkımızın adına kendilerine buradan şükranlarımı sunuyorum. Bu cihazın da inşallah Düzce halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.