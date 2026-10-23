Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Gölyaka'da 'Mahallemde Hareket Var' etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Gölyaka'da 'Mahallemde Hareket Var' etkinliği düzenledi

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Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Gölyaka\'da \'Mahallemde Hareket Var\' etkinliği düzenledi
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Düzce İl Sağlık Müdürlüğünün 'Mahallemde Hareket Var' programı kapsamında Gölyaka ilçe merkezi ve mahallelerinde fiziksel aktivite etkinlikleri yapıldı. Çalışmalarla günlük hayatta hareketin artırılması amaçlanırken düzenli egzersizin önemi vurgulandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Mahallemde Hareket Var" etkinliği kapsamında, Gölyaka ilçe merkezi ve mahallelerinde vatandaşlara yönelik fiziksel aktivite etkinlikleri düzenlendi.

Sağlık Müdürlüğü, toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmak ve vatandaşları hareketli yaşama teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gölyaka İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından "Mahallemde Hareket Var" etkinliği çerçevesinde ilçe merkezi ve mahallelerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda fiziksel aktivite etkinlikleri gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliklerle vatandaşların günlük yaşamlarında daha fazla hareket etmelerinin teşvik edilmesi, düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedeflendi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, toplumun farklı kesimlerinde fiziksel aktivite konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Gölyaka'da 'Mahallemde Hareket Var' etkinliği düzenledi - Son Dakika
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