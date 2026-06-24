Düzce Üniversitesi\'nde Gelişmiş Radyoloji Hizmetleri

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı'nda, ileri görüntüleme teknolojileri ve girişimsel radyoloji uygulamaları kapsamında tanı ve tedavi hizmetlerinin kapsamı genişletildi.

Bölümde; karaciğer ve böbrek tümörlerine ve iyi huylu tiroid nodüllerine yönelik mikrodalga ablasyon, safra yolu tıkanıklıklarında stentleme işlemleri ve koroner BT anjiyografi hizmetleri uygulanmaya başlandı.

Büyük cerrahi kesiler olmadan, daha az ağrı ve daha kısa sürede iyileşme sağlıyor

Girişimsel radyoloji; ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve floroskopi gibi görüntüleme yöntemleri eşliğinde, hastalıkların ciltten iğne veya kateter yardımıyla, çoğu zaman büyük cerrahi kesilere gerek kalmadan tanı ve tedavi edilmesini sağlayan modern bir tıp alanıdır. Bu yöntemler, uygun hastalarda daha az invaziv işlem, daha kısa iyileşme süresi, daha az ağrı, daha kısa hastane yatışı ve günlük yaşama daha hızlı dönüş gibi avantajlar sağlayabilmektedir.

Bölümün sunduğu tanı ve tedavi hizmet kapsamı genişledi

Radyoloji Anabilim Dalı'nda daha önce de tiroid biyopsisi, meme biyopsisi, nefrostomi ve transtorasik biyopsi gibi birçok girişimsel radyoloji işlemi uygulanıyordu. Ayrıca uygun hastalarda böbrek kistleri ve yumurtalık endometriomaları, halk arasında bilinen adıyla çikolata kistleri, alkol ablasyonu/skleroterapi yöntemiyle ameliyata gerek kalmadan tedavi edilebiliyor. Yeni başlayan mikrodalga ablasyon, safra yolu stentleme ve ileri görüntüleme uygulamalarıyla birlikte bölümün sunduğu tanı ve tedavi hizmetlerinin kapsamı daha da genişlemiş oldu.

Ameliyatsız bir tedavi yöntemi

Mikrodalga ablasyon yöntemi, seçilmiş karaciğer ve böbrek tümörlerinde tümör dokusunun görüntüleme eşliğinde hedeflenerek, kontrollü ısı etkisiyle tahrip edilmesi esasına dayanıyor. Bu yöntem, uygun hastalarda cerrahiye alternatif ya da cerrahiyi tamamlayıcı bir tedavi seçeneği olarak uygulanıyor. Tiroid nodüllerinde mikrodalga ablasyon ise özellikle uygun iyi huylu tiroid nodüllerinde nodül hacmini azaltmayı, bası hissi ve kozmetik şikayetleri hafifletmeyi hedefleyen ameliyatsız bir tedavi yöntemidir. İşlem ultrasonografi rehberliğinde planlanmakta ve hasta seçimi ilgili kliniklerle birlikte değerlendirilmektedir.

Safra yollarında tümör, darlık, taş veya benzeri nedenlerle oluşan tıkanıklıklarda safra akışının yeniden sağlanması büyük klinik önem taşımaktadır. Bu amaçla uygulanan safra yolu stentleme işlemleri sayesinde sarılık ve enfeksiyon gibi ciddi komplikasyonların kontrol altına alınması hedeflenmektedir.

Ayrıntılı bilgi sağlıyor

Bölümde uygulanmaya başlanan koroner BT anjiyografi ise kalp damarlarının bilgisayarlı tomografi ile ayrıntılı olarak değerlendirilmesine imkan sağlayan, hızlı ve invaziv olmayan bir tanı yöntemidir. Uygun hastalarda koroner arter hastalığının araştırılmasında önemli bilgiler sunuyor.

"Artık hastalarımızı sevk etmek zorunda kalmıyoruz"

Güncellenen uygulamalar ve yenilikler hakkında bilgi veren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji Ünitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Feyyaz Naldemir ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Özel, "Daha önce ileri merkezlere yönlendirmek durumunda kaldığımız birçok hastamıza, artık kendi kurumumuzda güncel ve ileri düzey tanı ve tedavi seçenekleri sunabiliyoruz. Amacımız, bilimsel ve hasta odaklı yaklaşımımızla bölge halkının sağlığına katkı sağlamaya devam etmektir" ifadelerini kullandı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı, yeni uygulamalarıyla hastalara ileri düzey tanı ve tedavi seçeneklerini kendi bölgelerinde sunmayı, multidisipliner yaklaşımla tedavi süreçlerini hızlandırmayı ve her zaman hasta konforunu artırmayı hedefliyor. Radyoloji Anabilim Dalı, ilgili klinik bölümlerle iş birliği içinde bilimsel, güncel ve hasta odaklı sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. - DÜZCE