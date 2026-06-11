Edirne'de Gıda Güvenliği Denetimi - Son Dakika
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Edirne'de Gıda Güvenliği Denetimi

Edirne\'de Gıda Güvenliği Denetimi
11.06.2026 18:04
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Edirne Tarım Müdürlüğü, gıda güvenliği denetimlerini sürdürüyor, hayvansal ürünler analiz edilecek.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda güvenirliği denetimi gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü personeli, Tarım ve Orman Bakanlığının Ulusal Kalıntı İzleme Planı (UKİP) kapsamında numune alma çalışmalarını sürdürüyor.

Tüketicilerin güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması, hayvansal üretimde kalite ve güvenilirliğin korunması ile halk sağlığının güvence altına alınmasının amaçlandığı denetimlerde, hayvansal ürünlerden alınan numuneler yetkili laboratuvarlarda analiz edilecek.

"Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenilirliği" anlayışıyla yürütülen denetim ve izleme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Edirne, Sağlık, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Edirne'de Gıda Güvenliği Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gamze Türk Gamze Türk:
    gıda güvenliğinde bu tür denetimler önemli ama denetimin sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması ve şeffaflık da çok değerlidir 0 0 Yanıtla
  • Belma Celik Belma Celik:
    güzel de bu numuneler kaç ay sonra analiz edilir biliyo musunuz o zamana kadar ürünler zaten pazarda satılmış olur 0 0 Yanıtla
  • Serdar Dağcı Serdar Dağcı:
    kadınlar bu işlerde çalışırken niye hiç görünmüyo biliyor musunuz erkekler hep öne çıkıyo bu denetim işlerinde de böyle sanırım 0 0 Yanıtla
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