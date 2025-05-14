Edirne'de, Sağlık Bakanlığının "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında vatandaşların boy ve kilo ölçümleri alınmaya başladı.
Hekim Şifai Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından kentteki alışveriş merkezleri, halk pazarları ve Trakya Üniversitesi kampüslerinde bilgilendirme stantları kuruldu.
Toplum sağlığını korumak amacıyla yürütülen kampanya kapsamında vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılarak vücut kitle indeksi değerleri belirlendi.
Elde edilen veriler doğrultusunda vücut kitle endeksi değerleri fazla çıkanlar, sağlık personeli tarafından sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine yönlendirildi.
Vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtan sağlık ekipleri, dengeli beslenme ve hareketli yaşam konularında da bilgiler verdi.
Son Dakika › Sağlık › Edirne'de Sağlık İçin Boy Kilo Ölçümü - Son Dakika
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