Türkiye'de bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölümlerin 2025'e kadar yüzde 25 azaltılması hedefleniyor - Son Dakika
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Türkiye'de bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölümlerin 2025'e kadar yüzde 25 azaltılması hedefleniyor

05.09.2022 13:54

Edirne Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım, Türkiye'de bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölümlerin 2025'e kadar yüzde 25 azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.

Edirne Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım, Türkiye'de bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölümlerin 2025'e kadar yüzde 25 azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.

Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Saraçlar Caddesi'nde stant kuruldu.

Stantta sağlık çalışanları tarafından vatandaşların tansiyon ve şeker ölçümleri yapıldı, bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın tüm çalışmalarını halk sağlığını koruma ve daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunarak uzun ömürlü bir toplum oluşturmak üzerine kurduğunu söyledi.

Birinci ve ikinci basamaklarda sağlık hizmeti verildiğini belirten Yıldırım, sağlık sisteminin en önemli parçalarından birinin aile hekimleri olduğunu ve kronik hastalıkların taranması ve takibinde aile hekimlerinin önemli çalışmalar yaptığını vurguladı.

Yıldırım, bulaşıcı olmayan kronik hastalıklardan dolayı milyonlarca insanın hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kronik hastalıkların önlenmesinde erken tanı ve tedavinin önemine değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Özellikle 18 yaşından sonra senede en az bir kez karın çevresi, boy-kilo ve tansiyonumuza baktırmamız lazım. Bunun için aile hekimimize başvurmamız lazım. Özellikle 40 ve 65 yaşından sonra kronik kalp hastalıkları açısından gerekli tetkiklerimizi aile hekimimize başvurarak yapmamız lazım. Kovid-19 bulaşıcı bir hastalık ama kronik kalp hastalıkları, kronik akciğer hastalıkları, obezite ve diyabet gibi hastalıklar bulaşıcı olmayan hastalıklar.

Bulaşıcı olmayan hastalıklar dünyadaki en önemli ölüm sebeplerinden biri. Sağlık Bakanlığı olarak bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölümleri 2025'e kadar yüzde 25 oranında azaltmak gibi hedefimiz var. Bu hedefte en önemli mekanizma birinci basamak aile hekimleri. Çok değerli ve nitelikli aile hekimlerine sahibiz. Bizim ricamız vatandaşlarımızın kronik hastalıkları için en az bir kere aile hekimlerine başvurmaları ve takiplerini yaptırmaları. Böylelikle daha kaliteli ve daha uzun ömürlü bir toplum oluşturmayı hedefliyoruz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Türkiye'de bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölümlerin 2025'e kadar yüzde 25 azaltılması hedefleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de bulaşıcı olmayan hastalıklardan ölümlerin 2025'e kadar yüzde 25 azaltılması hedefleniyor - Son Dakika
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