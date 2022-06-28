Ege Üniversitesinde robotik paraganglioma ameliyatı yapıldı

Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi'nde transperitoneal yoldan robotik paraganglioma (tümör) ameliyatı olan hasta, cerrahi müdahaleden 3 gün sonra taburcu edildi.

Hastanede yapılan yazılı açıklamaya göre, karın ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetleriyle hastaneye başvuran hastanın yapılan tetkiklerinde karın bölgesinde vücut ana damarları üzerinden 5 santimetre çapında kitle tespit edildi.

EÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında görevli öğretim üyeleri Doç. Dr. Murat Özdemir, Doç. Dr. Tayfun Yoldaş ve Opr. Dr. Tufan Gümüş tarafından hastaya transperitoneal yoldan robotik paraganglioma ameliyatı yapıldı. Hasta ameliyattan 3 gün sonra taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite hastanesinin Türkiye'de sağlık alanında ilklerini, bilim dünyasına ve literatüre kazandırmaya devam ettiğini belirtti.

Dünyanın en ileri teknolojileriyle donattıkları hastanelerinde en yenilikçi teknolojilerle tıbbın birçok alanında uygulama imkanı bulunduğunu vurgulayan Budak, "Cerrahlarımız, hastanemize başvuran bir hastaya dünyada sayılı Türkiye'de ise ilk olan transperitoneal yoldan robotik paraganglioma ameliyatı yaptılar." ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Özdemir de paragangliomaların vücutta boyun, göğüs içi, karın boşluğu gibi birçok yerde bulunabildiğini ve ciddi düzeylerde yüksek tansiyona neden olduğunu aktardı.

Paragangliomaların nadir görülen ve tedaviye dirençli kitleler olduğunu belirten Özdemir, "Karın içerisinde büyük damarlara yakın olan bu kitlelerin ameliyatı oldukça risklidir ve çok dikkat gerektirir. Ameliyat sırasında en ufak bir dokunma ile hastanın tansiyonu çok ciddi düzeylere çıkabilir. Bu yüzden hem cerrahi hem de anestezi olarak yüksek riskli hastalardır." değerlendirmesinde bulundu.