El Ayak Ağız Hastalığına Dikkat! - Son Dakika
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El Ayak Ağız Hastalığına Dikkat!

El Ayak Ağız Hastalığına Dikkat!
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Dr. Öztürk, yaz aylarında çocuklarda artan el ayak ağız hastalığının bulaşıcılığına dikkat çekti.

Her mevsimde görülebilmekle birlikte özellikle yaz aylarında artış gösteren 5 yaş altı çocuklarda daha sık görülen el ayak ağız hastalığının yüksek bulaşıcılığı nedeniyle ailelerin hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini belirten Doktor Elif Öztürk, döküntülerin suçiçeğiyle karıştırılabileceğini söyledi. Dr. Öztürk, hastalığın çoğunlukla destek tedavisiyle 7-10 gün içinde iyileştiğini ifade etti.

Yaz aylarında çocuklarda daha sık görülen el ayak ağız hastalığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Beykent Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Dr. Elif Öztürk, hastalığın virüs kaynaklı ve oldukça bulaşıcı olduğunu söyledi. Özellikle 5 yaş altındaki çocuklarda görülen hastalığın temas yoluyla kolayca yayıldığını belirten Öztürk, kreşler, okullar, oyun alanları ve havuzların bulaş açısından risk oluşturduğunu ifade etti.

"Yaz aylarında bulaş riski artıyor"

El ayak ağız hastalığının genellikle temas yoluyla bulaştığını söyleyen Dr. Elif Öztürk, "Yaz dönemlerinde çocukların oyun alanları, kreşler ve havuz gibi ortak kullanım alanlarında daha fazla vakayla karşılaşıyoruz. Çocukların yakın temas halinde olması nedeniyle hastalığın bulaşması oldukça kolay oluyor. Bu nedenle özellikle yaz aylarında vaka sayılarında artış görüyoruz" dedi.

Ateş ve boğaz ağrısıyla başlıyor

Hastalığın ilk belirtilerine değinen Dr. Öztürk, "Genellikle ateş, halsizlik ve boğaz ağrısıyla başlıyor. Ardından ağız içinde ağrılı yaralar oluşuyor. El avuçlarında, ayak tabanlarında, bazen kalça ve genital bölgede içi sıvı dolu kabarcıklar görülebiliyor. Döküntülerin şiddeti çocuktan çocuğa değişebiliyor. Özellikle küçük çocuklarda daha ağrılı seyredebiliyor" diye konuştu.

"Sıvı tüketimi hayati önem taşıyor"

Tedavide en önemli noktanın yeterli sıvı alımı olduğunu vurgulayan Dr. Öztürk, ""Özellikle sıvı alımı bu hastalıkta çok önemli. Eğer çocuk yeterli sıvı alamıyorsa, idrar miktarı azaldıysa, çocuk çok halsizleştiyse, genel durumu kötüleştiyse mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Aslında hastalığa baktığımızda çocukların büyük çoğunluğunda destekleyici tedaviyle geriliyor. Bu dönemde en önemli şey çocukların sıvı alımına dikkat etmek. Yeterli sıvı alımının desteklenmesi, biraz ağrılı olabiliyor ağız içindeki lezyonlar. Dolayısıyla daha soğuk, yumuşak, kolay yutulabilen gıdaları tercih etmek önemli. Mümkün olduğunca çok sıcak, baharatlı, çocukların yemek yerken canını yakabilecek gıdalardan kaçınmak aslında bu dönemde çok önemli. Çünkü ağız içi yaralar beslenmeyi ciddi derecede bozabiliyor ve hastane başvurularında en çok bu şikayetler oluşturuyor."

"En önemli özelliği bulaşıcılığın yüksek olması"

Hastalığın bulaşma yolları hakkında bilgi veren Doktor Elif Öztürk şu ifadeleri kullandı:

"Aslında basit seyreden bir hastalık ama en önemli özelliği bulaşıcılığın yüksek olması. Özellikle çocukların ağız ve burun salgıları, tükürük gibi salgılar, yakın temas, bu içi sıvı dolu kabarcıklarla temas etmekle çok rahat bulaşır. O yüzden bulaştırıcılığı çok yüksek diyebiliriz ve çocukların beraber oynadığı kreş alanları, havuz, buralarda yakın temas etmeleri hastalığı hemen kapmaları için yeterli."

"Antibiyotik bu hastalıkta kullanılmıyor"

El ayak ağız hastalığının virüs kaynaklı olduğuna dikkat çeken Dr. Öztürk, antibiyotiklerin tedavide yeri olmadığını belirterek şunları söyledi:

Mümkün olduğunca antibiyotiklerden kaçınıyoruz. Çünkü bu aslında virüs enfeksiyonunun neden olduğu bir hastalık. Dolayısıyla destekleyici tedavi dediğimiz çocuğun ateşinin düşürülmesi, istirahat etmesinin sağlanması, beslenmesine dikkat edilmesi hastalığın kendi kendine iyileşmesi için yeterli. Bazı destekleyici vitaminlerden faydalandığımız zamanlar olabiliyor. Ağız içi yaralar için kullandığımız bazı lokal tedaviler olabiliyor. Ama antibiyotikler bu hastalık için tedavi dahilinde değil."

Hijyen kuralları bulaşın önlenmesinde kritik rol oynuyor

Hastalığın yüksek bulaşıcılığı nedeniyle hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Öztürk, "Çocukların kullandığı bardak, tabak, kaşık ve havlu gibi eşyalar ortak kullanılmamalı. Oyuncaklar, sık temas edilen yüzeyler ve oyun alanları düzenli olarak temizlenmeli. Hastalık döneminde çocukların diğer çocuklarla yakın temasının sınırlandırılması bulaşın önlenmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi.

"Çoğu çocuk 7-10 günde iyileşiyor"

Hastalığın seyrinin çocuğun bağışıklık durumuna göre değişebileceğini belirten Dr. Öztürk, "Çocukların büyük çoğunluğunda hastalık 7 ila 10 gün içinde geriliyor. Ateşi düşmüş, beslenmesi düzelmiş ve genel durumu iyi olan çocuklar doktor önerisi doğrultusunda yeniden okula ve günlük yaşamına dönebilir" ifadelerini kullandı.

"Yetişkinlerde de görülebiliyor"

El ayak ağız hastalığının yetişkinlerde de görülebildiğini belirten Dr.Elif Öztürk, "Çocuklar kadar sık gördüğümüz ya da ağır seyreden bir durum değil. Hafif döküntüler bazen erişkinlerde de olabiliyor ama her zaman gördüğümüz, çocuklar kadar sık gördüğümüz bir durum değil" şeklinde konuştu.

"Döküntüler suçiçeğine bezeyebiliyor"

El ayak ağız hastalığındaki bazı döküntülerin suçiçeğine benzeyebildiğini belirten Dr. Elif Öztürk, "Döküntüler suçiçeğinin bazı lezyonlarına benzeyebiliyor. Biz bunu muayenelerde ayırt edebiliyoruz, ayırt edemediğin iz yerde mutlaka hekim muayenesi gerekiyor diyebilirim" dedi.

Dr. Elif Öztürk, ailelere hijyen kurallarına özen göstermeleri ve hastalık döneminde çocukların diğer çocuklarla temasını mümkün olduğunca sınırlandırmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık El Ayak Ağız Hastalığına Dikkat! - Son Dakika

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