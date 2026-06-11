Sınav Kaygısında Ebeveyn Yaklaşımı

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çocuklarda ve Ergenlerde Sınav Kaygısına Ebeveyn Yaklaşımı konulu bilgilendirme programı düzenlendi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çocuklarda ve Ergenlerde Sınav Kaygısına Ebeveyn Yaklaşımı konulu bilgilendirme programı düzenlendi.İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu'nda müdürlük personelleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla düzenlenen eğitime Şehit Mehmet Aygün Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan Psikolog Kezban Özdemir konuşmacı olarak yer aldı.

Programda sınav dönemlerinde ebeveynlerin çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektiği, çocuklar ve ergenlerde sınav kaygısının etkileri ile ailelerin bu süreçte uygulayabileceği destekleyici yöntemler konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. - ELAZIĞ