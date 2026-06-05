Başhekim Yüzgeç, Uzm. Dr. Çakar'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi - Son Dakika
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Başhekim Yüzgeç, Uzm. Dr. Çakar'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Başhekim Yüzgeç, Uzm. Dr. Çakar\'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi
05.06.2026 15:27  Güncelleme: 15:30
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Elazığ'da freni patlayan hafriyat kamyonu rampa aşağı hızlanarak 10 araca zarar verdi, biri ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar arasında bulunan Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekim yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Çakar'ın yoğun bakımda entübe olduğu, ilk tetkiklerde ciddi bir soruna rastlanmadığı bildirildi.

Medilines Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Veysel Yüzgeç, Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında yalanan Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekim yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Çakar'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Pertek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freni patlayan Ziver Holdig'e ait 23 DV 770 plakalı hafriyat kamyonu rampa aşağı hızlanmaya başladı. Bazı araçları önüne alarak sürükleyen kamyon, 10 araca zarar verdi. Birçok aracın pert olduğu kazada, biri ağır 5 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralananlar arasında yer alan Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekim yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Çakar'ın tedavisi Elazığ Medilines Hospital'de devam ediyor. Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu, Uzm. Dr. Mustafa Çakar'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek doktorlardan bilgi alıp, aile yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastanın mevcut durumu nedeni ile yoğun bakım koşullarında sedasyon altında entübe bir şekilde tutulduğunu aktaran Medilines Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Veysel Yüzgeç, "Hasta mekanik ventilatöre bağlı takip edilmektedir. Yapılan ilk görüntüleme tetkiklerinde, şuan için ciddi bir sağlık sorununa rastlanmamıştır. Tomografilerimiz temiz. Kan, karaciğer ve böbrek değerlerimizde bir sıkıntı görünmüyor. Dışarıda açık yarası görünmüyor. Gün içerisinde hastamızın görüntüleme tetkikleri tekrarlanacak, yeniden değerlendirmesi yapılacaktır. Hemodinamik değerleri stabil olan hastanın takip ve değerlendirmelerine göre sağlığı hakkında gerekli tedavi prosedürler uygulanacaktır" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Mustafa Çakar, Güvenlik, 3. Sayfa, Elazığ, Sağlık, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Başhekim Yüzgeç, Uzm. Dr. Çakar'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi - Son Dakika

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