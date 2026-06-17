Elazığ\'da Kanser Tarama Toplantısı

Elazığ'da düzenlenen toplantıda Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, kanser tarama hizmetlerinin değerlendirilmesi ve sahadaki çalışmaların ele alınması amacıyla KETEM Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu başkanlık etti. Toplantıya ayrıca Halk Sağlığı Başkanı ile Müdürlüğe bağlı Toplum Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görev yapan kanser birimi sorumluları ve çalışanları katıldı. Toplantıda, KETEM faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. İl genelinde yürütülen kanser tarama hizmetleri, hedef nüfusa ulaşma oranları, saha çalışmaları ve farkındalık faaliyetleri ele alınırken, mevcut çalışmaların etkinliğinin artırılmasına yönelik görüş ve öneriler paylaşıldı.

Katılımcıların karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu toplantıda, erken teşhis ve tarama hizmetlerinin yaygınlaştırılması, vatandaşların kanser taramalarına erişiminin artırılması ve toplumda farkındalık düzeyinin yükseltilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruldu.

Toplantı, kanserle mücadelede koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve tarama programlarının daha etkin yürütülmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ELAZIĞ