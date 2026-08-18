Elazığ\'da Mor Biber Üretimi

Elazığ'da emekli korucu Sefer Yazar'ın evinin bahçesine ektiği mor biberler dikkat çekiyor. Anavatanı Meksika ve Peru olan mor biberlerin tadının güzel olduğunu belirten Yazar, görenlerin duruma şaşırdığını ifade etti.

Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Kayahisar köyünün Boğazlı mezrasında yaşayan emekli korucu Sefer Yazar, evinin bahçesine mor biber ekimi gerçekleştirdi. Anavatanı Meksika ve Peru olan, Türkiye'de ise çoğunlukla Antalya ile Mersin'deki özel seralarda ve hobi bahçelerinde üretilen mor biber, Yazar tarafından evinin önündeki alanda az sayıda yetiştirildi. Ürünler hakkında açıklama yapan Yazar, mor renkteki biberlerin tadının güzel olduğunu ve biberleri gören kişilerin duruma şaşırdığını ifade etti.