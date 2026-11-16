Elazığ'da öğretmenler diyabet ve glukagon uygulamasını pratikle öğrendi - Son Dakika
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Elazığ'da öğretmenler diyabet ve glukagon uygulamasını pratikle öğrendi

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Elazığ\'da öğretmenler diyabet ve glukagon uygulamasını pratikle öğrendi
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Elazığ'da İl Sağlık ve İl Milli Eğitim müdürlükleri işbirliğinde öğretmenlere diyabet, hipoglisemi yönetimi ve glukagon uygulaması eğitimi verildi. Eğitimde glukagon uygulaması pratiklerle gösterildi, Sağlıklı Hayat Merkezleri tanıtıldı.

Elazığ'da öğretmenlere yönelik düzenlenen eğitimde diyabet hastalığı, hipoglisemi yönetimi ve glukagon uygulaması anlatıldı.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Cemil Meriç Fen Lisesi konferans salonunda diyabet hastalığı ve glukagon uygulaması hakkında eğitim düzenlendi. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Aslı Erten ve diyabet hemşiresi Burcu Şahin Kösen'in sunumlarıyla ve il genelindeki öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde; diyabet hastalığının tanısı, tedavisi, beslenme ve hipoglisemi yönetimi gibi konularda öğretmenlere bilgi verilirken, diyabet eğitim hemşireleri tarafından da glukagon uygulaması pratiklerle gösterildi.

Eğitimde aynı zamanda Sağlıklı Hayat Merkezleri faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılarak, tanıtım videosu izletildi.

Kaynak: İHA
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