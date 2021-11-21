Elazığ'da vaka sayıları hızla düşmeye devam ediyor - Son Dakika

- Elazığ'da vaka sayıları hızla düşmeye devam ediyor

ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yayınladığı insidans haritasına göre korona virüs vaka sayılarında düşüş, önceki haftalarda olduğu gibi bu haftada devam ederken, aşılanma oranı da yükseliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 kasım - 12 Kasım arasında 100 bin kişide bir haftalık toplam yeni korona virüs vaka sayılarının yer aldığı insidans haritasının yayınlandığını duyurdu. Haritaya göre 30 Ekim - 5 Kasım tarihleri arasında vakalar 100 binde 168,04'iken bu hafta ise 146,10'a kadar düştü. Vakaların düşmeye devam ettiği ilde, aşılama da aynı hızla yükseliyor. Aşılama oranı 66,5 olarak yer aldı.

"Vaka sayılarındaki düşüş haberi geldikçe daha iyi hissediyoruz"

Vatandaşın kuralara uyması halinde vaka sayılarındaki düşüşün devam edeceği belirten vatandaşlardan İsmet Aktaş, "Dikkat edersek düşmeye devam eder. Maske takmaya özen gösterip, sosyal mesafeyi bırakmamak gerekiyor. Vatandaşın kendi güvencesini kendisi alması gerekiyor. Dikkat etmezsek vaka sayıları tabi ki yükselecektir. Bize vaka sayılarındaki düşüş haberi geldikçe daha iyi hissediyoruz. Hem biz hem millet hem de insanlar için iyi olur. Vaka sayıları az olursa daha memnun olur, daha çok seviniriz. Herkes aşısını olsun daha iyi olur. Ben 2 doz aşımı da oldum. Herkese aşı olmasını tavsiye ediyorum. Vaka sayılarındaki düşüşün sebebi, insanların kuralara uymasından kaynaklıdır. Uymasalardı yüksek olurdu" dedi.

"Aşılanma sayesinde bu düşüş oldu"

Aşının hastalığı yenmek için tek çözüm olduğunu aktaran Murat Kartal ise "Hükümet iyi çalışıyor. Herkes aşılandı. Bu aşılanma sonucunda başarı sağlandı. Vaka sayılarındaki düşüşün sebebi vatandaşlar mesafeye dikkat ediyor. Aşılanma bence çok büyük önem taşıyor. Aşılanma sayesinde bu düşüş oldu. Herkes aşısını yaptırsın. Aşı yaptırmaktan korkmasınlar. Ancak aşılanmayanla bu hastalığı yenebiliriz" diye konuştu.