Elazığ Medilines ve Kızılay\'ın etkinliğinde personel ve vatandaşlar kan bağışladı

Elazığ Medilines Hastanesi ve Türk Kızılayı iş birliğiyle Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, hastane personeli ve gönüllü vatandaşlar acil tıbbi ihtiyaçlar ile stok sürekliliğine destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu.

Elazığ Medilines Hastanesi, Türk Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi ile ortaklaşa bir kan bağışı etkinliği düzenledi. "Kan Ver Can Ver" ve "Bir Kan Üç Hayat" sloganlarıyla yürütülen organizasyon kapsamında, Türk Kızılayı'na ait kan bağışı mobil aracı gün boyunca hastane önünde hizmet verdi. Kızılay Haftası faaliyetleri çerçevesinde yürütülen çalışmada, hastane yönetimi, hekimler, idari personel ve vatandaşlar kan bağış noktasına başvuruda bulundu. Organizasyon kapsamında, kan bağış işlemlerini tamamlayan katılımcılara kurumlar tarafından hazırlanan termos ve içecekler teslim edildi.

Kan vermenin önemine değinen Elazığ Medilines Hospital Başhekimi Op. Dr. Veysel Yüzgeç, "Böyle hizmetlerin şehrimizde yapılması olumlu bir gelişmedir. Kan verme işlemi, uzun yıllardan beri Kızılay'ın organize ettiği bir faaliyettir ve bu çalışmalara destek verilmesi gerekmektedir. Kızılay'ın kan depolarının her zaman yeterli seviyede bulunması önem arz eder. Olağanüstü hallerin ve savaş durumlarının dışında; günlük meydana gelen trafik kazalarında, cerrahi ameliyatlarda ve onkoloji hastalarının tedavi süreçlerinde gün içinde sürekli olarak kana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçları göz önünde bulundurarak kan vermemiz ve gönüllü olmamız gerekmektedir. Bugün burada verilecek bir ünite kan, tanınmayan bir insanın hayatını kurtarabilir. Aynı şekilde, hiç tanımadığımız bir başka insanın vereceği kan da ilerleyen süreçte bizlerin veya sevdiklerimizin tedavisinde kullanılabilir. Kan bağışı faaliyetlerini bu yardımlaşma esaslarına dayanarak gerçekleştirmek gerekmektedir" dedi.

Türk Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Natig Shukurullayev, " Türk Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi olarak, bugün burada Medilines Hastanesi'nin düzenlemiş olduğu kan bağışı organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 'Bir Kan Üç Hayat' diyerek kriterleri karşılayan herkesi bağış yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kan verme ile birlikte olası bir çok önemli hastalığın önüne geçildiğine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Serpil Arslan ise " Kızılay Haftası hasebiyle kan vermenin önemini bir kez daha hatırlatmış olalım. Her şeyden önce kan vermek için bu noktalara gelindiğinde, bağışçının sağlık kontrolleri ücretsiz olarak yapılmaktadır. Bağışlanan kanlar laboratuvarda tam kan sayımı, Hepatit B, Hepatit C, HIV ve Sifiliz gibi enfeksiyon risklerine karşı taranmaktadır. Tıbbi boyutuyla incelendiğinde ise kan bağışı sayesinde vücut fazla kan yükünden kurtulduğu için kalp üzerindeki yük azalmakta ve kalp krizi riski eşit ölçüde düşmektedir" şeklinde konuştu.