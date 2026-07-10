Emet\'te Hayvan Aşılamaları Devam Ediyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında saha çalışmaları aralıksız sürüyor.

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından Eğrigöz ve Gürpınar köylerinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama, kimliklendirme ve işletme güncelleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında küçükbaş hayvanlara koyun-keçi çiçeği, PPR (Küçük Ruminant Vebası) ve brusella aşıları uygulanırken, kuzu ve oğlakların kimliklendirme işlemleri yapıldı. Büyükbaş hayvanlarda ise şap ve brusella aşılamalarının yanı sıra buzağıların kimliklendirilmesi ve işletme kayıtlarının güncellenmesi gerçekleştirildi.

Yetkililer, hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve hayvancılık işletmelerindeki kayıt sisteminin güncel tutulması amacıyla saha çalışmalarının planlı şekilde devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA