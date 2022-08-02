En uzaktaki kırsal mahallelere dahi giden Mobil Kanser Tarama Aracı hizmete girdi - Son Dakika
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En uzaktaki kırsal mahallelere dahi giden Mobil Kanser Tarama Aracı hizmete girdi

02.08.2022 17:56
En uzaktaki kırsal mahallelere dahi giden Mobil Kanser Tarama Aracı hizmete girdi

En uzaktaki kırsal mahallelere dahi giden Mobil Kanser Tarama Aracı hizmete girdi Mobil Kanser Tarama Aracı bir telefonla vatandaşın kapısında Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmete giren Mobil Kanser Tarama aracı en uzaktaki kırsal mahallelere dahil bir telefonla giderek vatandaşlara...

En uzaktaki kırsal mahallelere dahi giden Mobil Kanser Tarama Aracı hizmete girdi

Mobil Kanser Tarama Aracı bir telefonla vatandaşın kapısında

SAMSUN - Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmete giren Mobil Kanser Tarama aracı en uzaktaki kırsal mahallelere dahil bir telefonla giderek vatandaşlara kanser taraması yapıyor.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde ekonomik ömrünü tamamlamış Hasta Nakil Aracı yenileme işlemi yapılarak Mobil Kanser Tarama Aracına dönüştürüldü. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerindeki polikliniklerinde yer alan muayene masası ve gerekli diğer ekipmanların bulunduğu mobil aracı en uzak kırsal mahallere giderek poliklinik hizmeti veriyor.

Araç hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, " Mobil Kanser Tarama Aracımız geçtiğimiz hafta itibariyle hizmete geçti. Kavak ve Asarcık'taki uzak mahallerimizdeki başlatılan bu çalışmada, vatandaşlarımız adeta evlerinin önünde bu hizmetten faydalanma şansı buluyorlar. Çalışma kapsamında öncelikle tek tek kişilerin sağlık bakanlığı sistemi üzerinden sorgulamalarını yapıp hangi taramaya uygun olduklarını belirliyoruz. Rahim ağzı kanseri taraması için uygun şartları taşıyanların HPV testini, anında mobil tarama aracımızda gerçekleştiriyoruz. Kalın Bağırsak Kanseri taraması için ise uygun olan vatandaşlarımıza test kitlerini verip, test süreciyle ilgili onları bilgilendirerek tarama sürecini tamamlıyoruz. Meme kanseri taraması için uygun olan kişilerin de bilgilerini alıp, müdürlüğümüze ait servis araçlarıyla KETEM'lerimize götürerek, testlerini yapıyoruz. Özellikle il ve ilçe merkezine uzak yerlerde yaşayan vatandaşlarımızın kanser tarama hizmetlerinden mahrum kalmamaları için planlanan bu çalışmadan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın bir telefonla Aile Hekimlerimize, İlçe Sağlık Müdürlerimize ve İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimimize ulaşması yeterli. İlgili birimlerimiz kendilerine ulaşan talepler doğrultusunda bir planlama yaparak, tüm talep gösteren mahallerimize ulaşacaklar. Yaklaşık bir haftadır süren çalışmada yaklaşık 100 vatandaşımızın taramasını gerçekleştirdik. Bizim için ulaşabileceğimiz herkes önemli. Bir mahallede 1 kişi bile olsa ona ulaşmak, testini yapmak için ekiplerimiz kilometrelerce yol yapıp vatandaşlarımıza ulaşmaya hazır. Bu nedenle hizmetten faydalanmak için vatandaşlarımız bize ulaşsınlar. Muhtarlarına mahallelerinde bu hizmeti istediklerini söylesinler. İlçe Sağlık Müdürlüklerimizi arayarak talepte bulunsunlar ve devlet tarafından kendilerine ücretsiz olarak, bir telefonla sağlanan bu hizmetten faydalansınlar. Kanserin bize gelecekte kuracağı tuzağı, bugünden, erken teşhisle birlikte engellemiş olalım "dedi.

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Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Hisarcık, Samsun, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık En uzaktaki kırsal mahallelere dahi giden Mobil Kanser Tarama Aracı hizmete girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: En uzaktaki kırsal mahallelere dahi giden Mobil Kanser Tarama Aracı hizmete girdi - Son Dakika
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