Endonezya 99 çocuğun ölümünden sonra tüm şurup ve sıvı ilaçlar yasakladı - Son Dakika
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Endonezya 99 çocuğun ölümünden sonra tüm şurup ve sıvı ilaçlar yasakladı

19.10.2022 14:16
Endonezya 99 çocuğun ölümünden sonra tüm şurup ve sıvı ilaçlar yasakladı

KUALA Endonezya hükümetinin, bu yıl 99 çocuğun akut böbrek hasarı nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından tüm şurup ve sıvı ilaç satışlarını yasakladığı bildirildi.

KUALA Endonezya hükümetinin, bu yıl 99 çocuğun akut böbrek hasarı nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından tüm şurup ve sıvı ilaç satışlarını yasakladığı bildirildi.

Al Jazeera'nin haberine göre, söz konusu karar, Endonezya sağlık yetkililerinin akut böbrek hasarı kaynaklı çocuk ölümleri sayısında ocaktan bu yana açıklanamayan bir artış görülmesinin ardından alındı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Syahril Mansyur, yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar 20 ilden 206 vaka ve 99 can kaybı yaşandığı yönünde raporlar aldık." ifadesini kullandı.

Sözcü Mansyur, "Bakanlık önlem olarak sağlık kuruluşlarındaki tüm sağlık personelinden geçici olarak sıvı ilaç ya da şurup yazmamalarını istedi. Biz de eczanelerden soruşturma tamamlanana kadar sıvı ilaç ya da şurup satışını geçici olarak durdurmalarını istedik." şeklinde konuştu.

Endonezya'nın gıda ve ilaç ajansındaki yetkilileri ise Gambiya'da böbrek hasarına neden olduğu tespit edilen ürünlerin eczanelerde bulunmadığını ve söz konusu bileşenleri içeren pediatrik şurupların da ülke genelinde yasaklandığını belirtti.

Gambiya'da en az 69 çocuğun, yerel olarak satılan bir parasetamol şurubunu kullandıktan 3-5 gün sonra hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

DSÖ de bu olayın üzerine ülkede, Hindistan'da Maiden Pharmaceuticals Limited tarafından üretilen 4 şuruba karşı uyarıda bulunmuştu.

Çocukların böbrek sorunlarından hayatını kaybettiğini ve Maiden Pharmaceuticals tarafından üretilen şuruplarda "kabul edilemez" seviyelerde toksin bulduğunu belirten DSÖ, ilaçların şimdiye kadar yalnızca Gambiya'da tespit edilmesine rağmen, ülkenin dışına dağıtılmış olabileceği konusunda da uyarmıştı.

Hindistan hükümeti de DSÖ'nün Gambiya'daki çocuk ölümleriyle bağlantı kurmasının ardından söz konusu 4 öksürük şurubuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA
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Gambiya, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Endonezya 99 çocuğun ölümünden sonra tüm şurup ve sıvı ilaçlar yasakladı - Son Dakika

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