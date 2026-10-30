Enfeksiyon uzmanı, CRP yüksekliğinin tek başına tanıya yetmediğine dikkat çekti - Son Dakika
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Enfeksiyon uzmanı, CRP yüksekliğinin tek başına tanıya yetmediğine dikkat çekti

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Enfeksiyon uzmanı, CRP yüksekliğinin tek başına tanıya yetmediğine dikkat çekti
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Doç. Dr. Ömer Evirgen, CRP yüksekliğinin tek başına enfeksiyon tanısına yetmediğini, sonuçların şikayet ve klinik bulgularla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Evirgen, CRP'nin romatizmal hastalıklar ve doku hasarında da yükselebileceğini söyledi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Evirgen, kan tahlillerinde sık karşılaşılan CRP yüksekliğinin tek başına enfeksiyon tanısı koymak için yeterli olmadığını belirterek, laboratuvar sonuçlarının hastanın şikayetleri ve klinik bulgularıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kan tahlili sonuçlarında yüksek görülen CRP değeri, birçok kişinin enfeksiyon geçirdiği düşüncesine kapılmasına neden oluyor. Vücutta iltihabi bir süreç bulunduğuna işaret edebilen C-reaktif protein (CRP), enfeksiyonların değerlendirilmesinde kullanılan önemli laboratuvar göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak CRP yüksekliği her zaman bakteriyel veya viral bir enfeksiyon olduğu anlamına gelmiyor. Medical Point Gaziantep Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Evirgen, CRP değerinin doğru yorumlanabilmesi için hastanın genel sağlık durumunun, belirtilerinin ve diğer tetkik sonuçlarının birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti.

"CRP vücutta neyin göstergesi"

CRP'nin, vücutta gelişen iltihabi yanıta karşı karaciğer tarafından üretilen bir protein olduğunu belirten Doç. Dr. Ömer Evirgen, bu değerin enfeksiyonların yanı sıra farklı sağlık sorunlarında da yükselebileceğini söyledi. Doç. Dr. Ömer Evirgen, "CRP, vücutta bir inflamasyon (iltihabi süreç) bulunduğuna işaret eden önemli göstergelerden biridir. Bakteriyel ve viral enfeksiyonlarda yükselebileceği gibi romatizmal hastalıklar, otoimmün rahatsızlıklar, doku hasarı ve bazı kronik hastalıklarda da artış gösterebilir. Bu nedenle yalnızca CRP sonucuna bakarak enfeksiyon tanısı koymak doğru değildir" dedi.

"CRP yüksekliği enfeksiyonun yerini göstermez"

CRP değerinin vücutta bir inflamasyon bulunduğuna işaret edebildiğini ancak bu sürecin hangi organda geliştiğini veya hangi etkenden kaynaklandığını tek başına ortaya koyamadığını belirten Doç. Dr. Ömer Evirgen, tanı sürecinde hastanın şikayetlerinin önemli olduğunu vurguladı. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, idrar yaparken yanma, karın ağrısı ve genel durum değişiklikleri gibi belirtilerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Evirgen, gerekli durumlarda kan sayımı, idrar incelemesi, kültür testleri ve görüntüleme yöntemlerinden de yararlanılabildiğini kaydetti.

"CRP değeri normal olsa bile enfeksiyon olabilir"

Laboratuvar sonuçlarının her zaman hastalığın gerçek durumunu tek başına yansıtmayabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Ömer Evirgen, CRP değerinin normal sınırlarda olmasının enfeksiyon ihtimalini kesin olarak ortadan kaldırmadığını belirtti. Enfeksiyonun erken döneminde veya bazı özel klinik durumlarda CRP artışının henüz belirginleşmemiş olabileceğini ifade eden Doç. Dr. Ömer Evirgen, hastanın muayenesinin ve gerektiğinde tekrarlanan tetkiklerin tanı sürecinde önemli olduğunu söyledi.

Tek bir tahlil sonucuna göre antibiyotik kullanmayın

CRP yüksekliği nedeniyle kendi kendine antibiyotik kullanmanın doğru olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Ömer Evirgen, antibiyotiklerin yalnızca uygun klinik değerlendirme sonucunda ve hekim önerisiyle kullanılması gerektiğini belirtti. Gereksiz antibiyotik kullanımının antibiyotik direncine yol açabileceğini hatırlatan Doç. Dr. Ömer Evirgen, laboratuvar sonuçlarının uzman hekim tarafından değerlendirilmesinin doğru tanı ve tedavi açısından önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: İHA
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