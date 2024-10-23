Engeli Klozetini 20 Bin TL'ye Üretti

Sağlık

Yurtdışında 70 bin TL'ye satılan engelli klozetini, Türkiye'de 20 bin TL'ye mal etti

SİVAS - Sivas'ta bir girişimci, engelli vatandaşın ihtiyaç duyduğu ve yurtdışında 70 bin TL karşılığında satılan ayarlanabilir klozeti, 20 bin TL'ye mal etti.

Sivas'ta bir engelli vatandaş, ihtiyaç duyduğu ayarlanabilir klozet almak istedi. 70 bin TL fiyatı olduğunu gören vatandaş yüksek maliyeti nedeniyle almaktan vazgeçti. Ürünün farklı ülkelerde Türkiye fiyatıyla 70 bin TL'yi aştığını gören girişimci Orhan Aktaş, bahse konu klozeti kendisi yapmaya karar verdi. Satılan ürünleri inceleyerek kendi tasarımını yapan Aktaş, klozeti 20 bin TL'ye mal etti. 3 gün içerisinde yükseklik ve eğim ayarlı klozet sandalyesi yapan Aktaş, daha az maliyetle vatandaşın ihtiyacını karşıladı.

"70 bin liralık ürünü 20 bin liraya mal ettik"

Ürünün çeşitli ülkelerde 70 bin TL'ye satıldığını ifade eden Orhan Aktaş, "Bu ürünümüzü engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak adına kişiye özel olarak tasarladık. Bunu yaparken kar amacı gütmedik. Gündelik yaşamda bizim için basit ve sıradan olan işleri engelli vatandaşlar içinde basitleştirmek amacıyla yaptık. Biz bu ürünü geliştirmeyi de düşünüyoruz. Akıllı bir sistem projemiz de var. Aile üyelerinde engelli bir birey olan arkadaşımız bize geldi. Bu ürünün yurtdışında üretildiğini fakat Türkiye'de bu ürünü bulamadıklarını söyledi. Biz de yapabilir miyiz diye düşündük. Araştırmalarda bulunduk. Afaki fiyatlar olduğunu gördük. Başka bir ülkede 70 bin liralık olan bir ürünü biz şuanda 20 bin liraya mal ettik. Biz bu ürünü 3 günde ortaya çıkardık." şeklinde konuştu.

"Yeni projeler gerçekleştirmek istiyoruz"

İmkanlar dahilinde birçok projeyi hayata geçirmek istediğini ifade eden Aktaş, "Yeni çalışmalar projeler gerçekleştirmek istiyoruz ama yatırımcıya ihtiyacımız var. Tamamen felci olan bir hastanın mutfak işleri, lavabo, banyo ve gündelik ihtiyaçlarını karşılayabileceği projeler geliştireceğiz. Bu ürünümüz kısmi felci bir hasta için yapıldı. Kendisinin bu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için aile bireylerinin desteğinin olması gerektiğini ve bu desteğin de zorladığını söylediler. Hasta, ellerinin desteği ile ayağa kalkıyor koltuk değnekleri ile belli bir yere kadar gidiyor fakat oturmakta çok zorlanıyormuş. Biz bu ürünü tekerlekli yaptık. Hastayı kendi yatağından kaldırıp oturtup klozete götürüyoruz. Kendi kalkması ve yürümesi gereken mesafeyi de kolaylaştırdık. Kişiye özel olması sebebiyle belli kiloyu kaldıracak ürünler kullandık. En düşük 90 en yüksek 140 kiloya kadar taşıyabiliyor." ifadelerine yer verdi.